'Nieuwe Paddepoelsterbrug ligt er in 2025'

'De brug moet nog ontworpen worden, daarna wordt de bouw van brug aanbesteed. Vervolgens moet de brug gebouwd worden: die drie fases duren elk één à twee jaar', zegt de wethouder.

Duurt lang

De brug werd in september 2018 aangevaren. Sinds die tijd moeten mensen omlopen of -fietsen. Als de bouw van de brug geen vertraging oplevert duurt het ongeveer zeven jaar voordat mensen weer op die plek het Van Starkenborghkanaal kunnen oversteken.

'Achteraf gezien had het echt sneller gekund', blikt Broeksma terug op het de discussie met het Rijk over de terugkeer van de brug.

'Wat meer tempo had mij ook goed gepast.' Maar het feit dat de gemeente de brug zelf mag bouwen, zorgt er volgens de wethouder wel voor dat de aanleg sneller gaat.

Waarom vijf jaar?

Dat het ontwerp, de aanbesteding en de bouw van de brug samen vijf jaar duurt ligt er volgens Broeksma ook aan dat de brug 'samen met de omgeving' ontworpen wordt.

'We willen een goede, mooie brug. We mogen hem zelf maken, en dat willen we dan ook zorgvuldig doen. Bovendien is een brug niet in anderhalve week gebouwd.'

Bedragen al eerder toegezegd

De brug mag 8,6 miljoen euro kosten: 1,5 miljoen euro daarvan is al eerder toegezegd voor een tijdelijke brug. Die komt er niet, waardoor dat bedrag gebruikt kan worden voor de nieuwe, vaste Paddepoelsterbrug.

De overige 7,1 miljoen euro wordt betaald van een eveneens eerder toegezegd bedrag van 45 miljoen euro. Daar moet ook de nieuwe Gerrit Krolbrug en een nieuwe busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal worden betaald.

Broeksma gaat ervan uit dat de 8,6 miljoen genoeg is. Wel is hij ermee eens dat het enigszins op een sigaar uit eigen doos lijkt: het geld was immers eerder al toegezegd.

'Dat is eigenlijk ook zo, het geld was al gereserveerd, en nu wordt het ook toegekend. Eigenlijk is het bizar dat het zo gaat', zegt Broeksma daarover.

Maximaal haalbare

Meer geld vanuit het Rijk zit er alleen niet in, weet Broeksma. 'Dit is het maximaal haalbare, dat heeft Rijk keer op keer op keer duidelijk gemaakt. Het alternatief was geen brug, en dat kan echt niet.'



