FC Groningen wil contract met Sergio Padt verlengen

FC Groningen wil het aflopende contract van doelman Sergio Padt verlengen. De club is inmiddels met het management van de speler in gesprek. Het zou gaan om een meerjarige verbintenis.

Afgelopen zomer leek Sergio Padt nog op weg richting de uitgang bij FC Groningen. De doelman kon een meerjarig contract bij FC Emmen tekenen en leek zelfs even op weg naar de uitgang. Na meerdere gesprekken besloot Padt om zijn contract bij de Trots van het Noorden uit te dienen.

Open vizier

FC Groningen wil het contract van Padt nu graag verlengen, zo laat technisch directeur Mark-Jan Fledderus weten. ‘Sergio bewijst al jaren dat hij een uitstekende doelman is voor FC Groningen’, vertelt de algemeen directeur. ‘We hebben inmiddels een aantal goede gesprekken gehad en staan er ook met open vizier in. Ik hoop dat we bij elkaar kunnen komen.’

De doelman bevestigd zelf ook dat de gesprekken met FC Groningen lopen over zijn aflopende contract, maar wil er nog niet teveel over kwijt. ‘We hebben inderdaad met elkaar gesproken, maar het is nog te vroeg om er echt wat over te zeggen’, zegt Padt.

Weinig gepasseerd, ook dit seizoen

De dertigjarige doelman speelde inmiddels al 204 eredivisiewedstrijden voor de Trots van het Noorden. De sluitpost speelt vanaf het seizoen 2014/2015 bij FC Groningen en groeide in die tijd uit tot een publieklieveling in de Euroborg. De Amsterdammer kwam toen over van het Belgische AA Gent, nadat hij eerder voor Go Ahead Eagles, HFC Haarlem en Ajax uitkwam.

Dit seizoen kreeg Padt in tien wedstrijden slechts elf doelpunten om de oren en behoort daarmee tot de minst gepasseerde keepers in de eredivisie.

Salaris en lengte contract

‘We hebben nog wel een kluitje te wassen’, zegt Fledderus over de voortgang van de gesprekken die inmiddels een maand onderweg zijn. ‘We moeten kijken hoe alles zich gaat ontwikkelen. Dat heeft natuurlijk met van alles te maken. De duur van het contract, het salaris is bijvoorbeeld ook een belangrijk bespreekpunt.'

'We moeten kijken wat past binnen onze begroting, maar ook wat past in het wensenlijstje van Sergio. Dat moeten we dan zien te matchen’, aldus de technisch directeur.



