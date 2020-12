Komen schoonmakers in de gemeente Groningen in dienst van de gemeente?

De SP in de gemeenteraad van Groningen wil dat schoonmakers in vaste dienst komen bij de gemeente. Nu worden de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door twee bedrijven, vanaf 2022 verandert dat mogelijk.

De Partij voor de Dieren en PVV zijn het met de SP eens, de coalitiepartijen lijken verdeeld.

'Druk op arbeidsvoorwaarden'

'Door de schoonmaakwerkzaamheden aan te besteden en aan een bedrijf te gunnen komt er druk op de arbeidsvoorwaarden', zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. 'Schoonmakers die tijdens de coronaperiode gewoon doorwerken, verdienen goede arbeidsvoorwaarden en een goed loon.'

Volgens Dijk krijgen schoonmakers een kleine 200 euro per maand extra als ze bij de gemeente willen werken. 'Een flinke smak geld voor die mensen, die eigenlijk al jaren onderbetaald worden', zegt hij.

8,2 miljoen extra

CDA'er Jalt de Haan is het eens met Dijk dat dat een smak geld is. Hij kijkt echter meer naar de kosten, en vindt die veel te hoog voor een gemeente die er financieel niet heel rooskleurig voor staat. De verwachting is dat het de komende tien jaar 8,2 miljoen euro extra kost om schoonmakers bij de gemeente in dienst te nemen.

'Dit moeten we niet doen, het kost simpelweg te veel geld', vindt De Haan. Hij is het wel eens met het idee van GroenLinks-wethouder Chakor om het schoonmaakwerk 'sociaal aan te besteden'. Dat houdt in dat de gemeente bepaalde eisen stelt aan de arbeidsvoorwaarden waaronder schoonmakers bij een extern bedrijf gaan werken.

PvdA en GroenLinks twijfelen nog

Coalitiepartij PvdA ziet net als de SP het liefst dat de schoonmakers bij de gemeente in dienst komen. Toch sluit fractievoorzitter Julian Bushoff niet uit dat zijn partij er toch voor kiest dat het schoonmaakwerk ook na 1 januari 2022 door een bedrijf wordt uitgevoerd.

Dat moet dan wel worden gedaan onder extra voorwaarden, zoals ook CDA'er De Haan wil. 'Elke stap die de positie van schoonmakers verbetert kan op steun rekenen van de PvdA', zegt Bushoff.

Kerstpakket

Coalitiegenoot D66 lijkt net als de ChristenUnie minder te voelen voor het in dienst nemen van de schoonmakers. 'Het welbevinden van de medewerker en het feit dat ze gezien worden is voor ons belangrijk. Vandaar dat de gemeente er een gewoonte van maakt dat deze mensen in ieder geval een kerstpakket krijgen', zegt raadslid Koosje van Doessen (D66).

In de raad gaan stemmen op om dat kerstpakket dit jaar al aan de schoonmakers te geven: of dat lukt kan wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) woensdagmiddag niet zeggen. De gemeenteraad spreekt op 16 december verder over de manier waarop het schoonmaakwerk vanaf 2022 wordt uitgevoerd.



