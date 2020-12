'Manager van Nike Store in Stad maakt zich schuldig aan racisme en seksisme'

De website sprak met drie werknemers en drie ex-werknemers. De zes schetsen samen een beeld van een manager die zich structureel misdraagt. Volgens de bronnen heerst er een angstcultuur in de winkel aan de Westerhaven.

'Grof racisme'

Een vrouw werkte vier weken als leidinggevende in de winkel, voordat ze ontslag nam. Zij schrijft in een brief: 'In vier korte weken ben ik persoonlijk getuige geweest van grof racisme, seksisme en discrepantie van mijn direct leidinggevende, de winkelmanager.'

Het racisme zou er onder meer uit bestaan dat donkere winkelbezoekers extra in de gaten moeten worden gehouden. Ook zou de manager regelmatig racistische opmerkingen maken over klanten.

Jurkjes

Behalve het controleren van klanten, wil de manager ook dat werknemers elkaar in de gaten houden, aldus de bronnen.

Op een zeker moment wil de manager dat twee vrouwelijke collega's jurkjes aantrekken en die aan hem laten zien in zijn kantoor. Hierbij zou de manager de nodige seksistische opmerkingen hebben gemaakt.

Geen reactie hoofdkantoor

Het landelijke hoofdkantoor van Nike zou op de hoogte zijn van de aantijgingen, maar hult zich volgens het personeel in stilzwijgen.

Twee ex-werknemers maken in een brief de aantijgingen kenbaar bij het hoofdkantoor. De derde beschrijft de situaties in een persoonlijk gesprek. Het leidt tot niets, zo stellen ze alle drie. Het enige dat er volgens hen gebeurt is dat hun contract niet wordt verlengd.

Op vragen van Sikkom wil Nike niet reageren. Ook de manager zelf wil niet reageren op de aantijgingen. 'Geen commentaar, neem maar contact op met het hoofdkantoor', laat hij weten.

Haaks op waarden

De werknemers zeggen juist van Nike te verwachten dit gedrag niet te tolereren. 'Dit kan toch niet de manier zijn waarop Nike werkt?', vraagt een van hen zich hardop af. Volgens een van de (ex-)werknemers staat het gevoerde bewind haaks op de waarden waar Nike zich wereldwijd mee afficheert.