Donar vestigt hoop op dinsdag en wil anders naar Duitsland: ‘We moeten wat’

Donar hoopt snel verbetering te zien in de situatie met betrekking tot de topsport, en in het bijzonder het basketbal, in Nederland. De secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving, richt zich vooral op komende dinsdag.

‘De missie van onze werkgroep is zeker nog niet mislukt. Het was mooi geweest als we al wat andere signalen hadden gehad, maar dat wil niet zeggen dat er geen dingen gebeuren achter de schermen. Wat ik van NOC*NSF hoor, is echt dinsdag 8 december, 8 december, 8 december’, zo herhaalt Swaving de datum bewust nog maar een paar keer.

Uitwijken naar Duitsland

Swaving zit namens de Dutch Basketball League (DBL) in een landelijke werkgroep, die via het NOC*NSF druk probeert uit te oefenen op minister Tamara van Ark. Met als doel om weer beweging te krijgen in de topsport. ‘Het spel gaat nog steeds door, dus we houden goede hoop dat er een voor ons gunstig besluit genomen wordt. En tot dat moment zegt de minister daar natuurlijk niks over. Dat is ook logisch’, aldus Swaving.

Mocht er na 8 december geen beweging in de zaak komen, dan overweegt Donar om uit te wijken naar Duitsland. ‘Het is nog niet concreet dat we al dingen met Rasta Vechta, Göttingen of Oldenburg hebben afgesproken, of met een andere sporthal-eigenaar. Maar dat willen we dan wel graag regelen.’

'We hoeven niemand tegen te komen'

‘We hebben gezegd: Als het echt niet anders kan, als het in Nederland niet mag, dan moeten we maar gewoon kijken of we in Duitsland wat kunnen doen. Het slaat helemaal nergens op, want je creëert meer reisbewegingen, maar als dit het beleid is, dan moeten we dat maar doen.’

‘We hebben al wel afgetast of we een oefenwedstrijd konden spelen tegen Oldenburg. Die ruimte was er niet. Het gaat ons er vooral om dat er ergens een goede sporthal is, waar we terecht kunnen, en dat we met fysiek contact kunnen trainen.'

'We hebben goede contacten met Oldenburg, Vechta en Göttingen. Dat zijn de ploegen die het dichtst bij staan. Maar wie weet is er ergens over de grens in Duitsland een andere sporthal, waar we in terecht kunnen, en we hoeven verder niemand tegen te komen.’

Europe Cup

‘We willen gewoon goed kunnen trainen en daarvoor rijden we desnoods een paar keer op en neer naar Duitsland. We moeten wat. We staan met de rug tegen de muur. Kijk, in Duitsland mag topsport wel bedreven worden en in Nederland niet. Welk alternatief hebben we?! Ik kan niks anders bedenken.’

Voor Donar begint de tijd te dringen, aangezien de ploeg van coach Ivan Rudez eind januari in actie komt in de Europe Cup. ‘Wij weten zeker dat we eind januari drie wedstrijden moeten spelen. En we weten ook dat het geen zin heeft om die wedstrijden te spelen, als je niet minimaal van tevoren goed hebt kunnen trainen, en het liefst zelfs nog wat wedstrijden hebt kunnen spelen.’

'Modderfiguur'

‘We hopen dat er vanaf 8 december ruimte komt voor ons in Nederland. Mocht de gehele topsport geen ruimte krijgen in Nederland, dan willen we in elk geval vragen om de Europees spelende teams, zoals ook Den Bosch of Lycurgus, de ruimte te geven om zich fatsoenlijk voor te kunnen bereiden.’

'Als dat niet lukt, dan kijken we dus naar opties in Duitsland, en ik weet dat Heroes naar België kijkt. We slaan natuurlijk een modderfiguur in Europa als we zonder fatsoenlijk getraind te kunnen hebben naar een Europees toernooi moeten.’

'Sport is eerder oplossing, dan risico'

‘Wij zeggen ook: gebruik topsport nu ook om alle mensen die wel wat willen doen, maar dat niet mogen, toch iets te bieden. Zo kunnen we de neiging om naar buiten te gaan op plekken waar dat eigenlijk niet mag, wat onderdrukken. Het zou mooi zijn als het kabinet ervan overtuigd raakt, dat wij misschien juist wel helpen om corona te beteugelen, in plaats van dat we een risico zijn’, zo besluit Swaving.

