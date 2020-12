Winterkamperen in Oude Pekela kan 'zelfs in een t-shirtje'

'Het is heerlijk warm in de tent als je de kachel eenmaal aan hebt en daarnaast is het gezellig en sfeervol', verklaart Ellen de keuze om te gaan winterkamperen op camping ZomersBuiten. 'Als de tent helemaal dicht is en de kachel lekker op stoom is, zitten we hier zelfs in een t-shirtje', vult Erwin aan.

Normaal gesproken waren ze rond deze tijd van het jaar voor een wintervakantie afgereisd naar Oostenrijk of Italië, maar omdat het coronavirus zich niet aan een agenda houdt, besloot het Limburgse stel naar alternatieven te gaan kijken. En zo kwamen ze in Oude Pekela uit. 'Al blijft het wel verschrikkelijk als je buiten met een wc-rol in de hand naar het toilet moet lopen', zegt Ellen lachend.

Omgeving verkennen

Hun bezoek aan onze provincie blijft niet beperkt tot de campingtent, want Erwin en Ellen maken dankbaar van de gelegenheid gebruik om de omgeving te verkennen. Zo zijn ze al naar het Lauwersmeergebied geweest. 'En ook 't Roegwold vonden we heel mooi, daar hebben we mooie foto's kunnen maken. Ook zijn we nog even bij de Kiekkaaste geweest. Dat vonden we ook heel mooi.'