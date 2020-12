Staten omarmen ‘expertcommissie’ zuidelijke ringweg

De leden van Provinciale Staten worstelen met de vraag hoe ze hun rol als Statenlid goed kunnen invullen als het gaat om de zuidelijke ringweg. De coalitiepartijen en oppositiepartij Groninger Belang hebben zich in vertrouwen laten bijpraten over de gevolgen van de vertraging van de zuidelijke ringweg. De rest van de oppositie heeft besloten dat niet te doen. Dat zorgt voor een voortdurende tweespalt in de Staten op dit dossier.

Om die tweespalt te beslechten hebben de Statenleden Kees Frenay (SP) en Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) bedacht dat het een goed idee is om een commissie met experts erin de Staten te adviseren hoe ze moeten omgaan met het dossier. ‘Die patstelling moet beslecht worden’, is de motivatie van Van der Laan. ‘Politiek gezien zijn en blijven wij kritisch, maar we concludeerden de afgelopen maanden dat we niet verder kwamen met dit dossier.’

'Niet te benijden'

Vandaar het voorstel, dat Frenay en Van der Laan hebben uitgedokterd met collega’s Robert de Wit (CDA) en Nico Bakker (VVD). Andere partijen zijn blij met het voorstel. ‘Zowel het college als de leden van de Staten zijn niet te benijden op dit onderwerp’, stelt PvdA-voorman Pascal Roemers. ‘Wij zien dit als een zeer constructief voorstel, wat ons enorm kan helpen rond de verdere ontwikkelingen van de zuidelijke ringweg.’

Toch is er ook scepsis. Forum voor Democratie, Groninger Belang en de Partij voor de Dieren zijn niet ontevreden, maar vragen zich af wat er met de adviezen van deze commissie gebeurt. ‘Ik ben blij dat er beweging in zit’, stelt FvD-Statenlid Daniël Osseweijer. ‘Bij de coalitiepartijen was er eerst weinig beweging, nu opeens deze ‘ad-hoc commissie. Krijgen we niet een commissie naast de commissie Hertogh? Het project gaat ondertussen door en dat kost bakken met geld.’

Commissie Poortwachter

Naast het feit dat er op korte termijn een commissie met experts komt die de Statenleden gaat adviseren over de zuidelijke ringweg, is het voorstel om voor de lange termijn een commissie Poortwachter op te tuigen. Dat moet een commissie met specialisten op het gebied van staatsrecht worden, die de Staten op lange termijn kan adviseren hoe om te gaan met vertrouwelijke dossiers.

Statenlid Romke Visser (PvdA) concludeert samenvattend dat de opzet lijkt op de commissie Grote Projecten die de provincie in het verleden had. Daarin werden grote projecten als Blauwestad beoordeeld., maar werd na verloop van tijd opgeheven. ‘Het is mooi om mee te maken dat u dat ons weer cadeau doet’, verwijst hij naar het voorstel van de vier Statenleden. ‘Als Staten worden we hier sterker van.’



