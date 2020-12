Positieve reacties op extra regels voor deelscooters, maar betaalbaarheid blijft zorgenkindje

Op dit moment rijden de scooters rond zonder vergunning. Althans: scooterbedrijven hebben geen vergunning nodig om de scooters te verhuren. Vanaf volgend jaar moet dat veranderen, als het aan het stadsbestuur ligt. De gemeente wil met een vergunningsplicht paal en perk stellen aan onder meer de wildgeparkeerde scooters.

Daarom wil wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) dat de veel geziene scooters niet meer mogen parkeren in het centrum. Verder moeten 18 jaar of ouder zijn en in de nachtelijke uren mag het vervoersmiddel niet worden gebruikt. Ook moeten er vaste parkeerplekken komen en mogen maximaal twee bedrijven de scooters verhuren. Die mogen gezamenlijk maximaal 400 scooters laten rondrijden. Nu tuffen er nog 460 rond.

Betaalbaarheid

De ChristenUnie vindt samen met GroenLinks dat de betaalbaarheid van de scooterritjes wel een punt van aandacht is. 'Er wordt gezegd dat het een toevoeging is voor het landelijk gebied, maar de kosten zijn behoorlijk hoog. We zien die voordelen dus niet echt voor ons', zegt Tessa Moorlag die graag wil weten of het stadsbestuur iets kan doen aan de betaalbaarheid.

Ook SP maakt zich zorgen over de kosten van een ritje. 'Werkt dat niet in de hand dat mensen met een lager inkomen dat ding laten staan?', aldus Wim Koks. Wethouder Broeksma laat weten dat hij niet met een voorgestelde tarievenlijst de gesprekken met de scooterbedrijven gaat voeren, maar zal de betaalbaarheid van de ritjes wel ter sprake brengen.

Een elektrische scooter op de Ossenmarkt in stad Groningen (Foto: Erik Hogeboom/ RTV Noord)

'De basis is dat we nu eisen kunnen stellen', aldus Broeksma. 'Het zou kunnen dat we eisen gaan stellen aan de prijs, maar het kan dan ook zo zijn dat er dan geen aanbieder overblijft. In dat geval hebben we ook niet de nadelen van de scooters, maar kunnen we de voordelen ook niet binnentikken.'

Hub voor deelmobiliteit

De fractie van D66 benadrukt dat de verkeerd geparkeerde scooters ook niet teveel benadrukt moeten worden. 'We moeten het wel in proportie zien en niet teveel problematiseren', aldus Tom Rustebiel.

GroenLinks, de grootste partij in Groningen, wil vooral de voordelen van de scooters groter maken en de nadelen kleiner. 'We kunnen meer met hubs in buurten gaan werken. Daar kunnen mensen dan terecht voor deelmobiliteit zoals deelauto's, scooters en fietsen.'

Vraagtekens

Niet alle partijen zijn enthousiast over de extra maatregelen. 'Meer regels zijn in principe prima, maar doen we met de huidige regels de slagingskans van deelmobiliteit niet de das om?', vraagt Wesley Pechler namens de Partij voor de Dieren zich af. De PVV vindt de groene scooters überhaupt geen toevoeging zijn voor de stad. 'Wij zien niet in wat de toegevoegde waarde is voor deelmobiliteit. De scooters worden vooral door studenten gebruikt en vervangen vooral het lopen en fietsen en niet het gebruik van de auto', zegt Kelly Blauw.

De VVD vindt het maximaal toegestane aantal van 400 scooters niet zitten. 'Dat zou betekenen dat het servicegebied gaat verkleinen. Dan hebben Ten Boer en Haren geen beschikking over deelscooters. Moeten die gebieden ook niet goed bereikbaar zijn?', vraagt Nard Willemse zich af. CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens ziet de scooter liever ingeruild worden voor de fiets. 'Ik denk toch vaak; ga toch fietsen.'

De aangescherpte regels gaan naar verwachting vanaf 1 mei volgend jaar in.

