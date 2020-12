Strijd zit erop voor omwonenden vuilstort Woltersum: 'Opgelucht ben ik niet'

In 1960 werd het oude zwembad van het dorp omgetoverd tot vuilstort, waarna de plek in 1980 werd afgedekt. Addy Dost woont op 150 meter afstand van de voormalige vuilstort en was jarenlang een van de Woltersumers die voorop ging in de strijd.

6000 ton afval

'De grond is behoorlijk vervuild. Er zit van alles in, tot benzeen aan toe. Ze hebben het destijds afgedekt, maar bewoners voelden zich daar niet prettig bij. Zij wilden dat het gemonitord werd en dat er metingen werden uitgevoerd. Dat gebeurde en er werd altijd gezegd dat het wel meeviel, tot tien jaar geleden de metingen stopten. Toen kwamen we weer in het verweer.'

Omwonenden Cliff Mosselman en Addy Dost (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Wat volgde was een jarenlange strijd van inwoners van het dorp om de zwaar verontreinigde grond van de stort gesaneerd te krijgen. Naar schatting ligt er 6000 ton chemisch afval op de voormalige vuilstort.

Gemeentelijke fusie

De gemeente Groningen maakte woensdag bekend dat er kan worden begonnen met de sanering. 'Opgelucht ben ik al niet meer. Die opluchting kwam eigenlijk al anderhalf jaar terug, toen bekend werd dat de stort ging verdwijnen.'

Volgens hem kwam er pas echt vaart in toen de gemeentelijke fusie ontstond tussen de voormalige gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen. 'Zij hadden geen zin in een bruidsschat, toen werd de zaak gelijk rechtgetrokken.'

Het ging allemaal om geld, stelt Dost. 'Het kost natuurlijk een kapitaal om alles nu weg te halen, ik geloof acht miljoen euro.'

