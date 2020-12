Varkentje Truus is zoek: 'Ik hoop dat ze bij een boer is'

Truus werd voor het laatst gezien aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde. Het beestje is nog niet tam, maar reageert wel op haar roepnaam.

Tips

Via de lokale omroep en de zogenoemde Hobbyvarkenvereniging hoopte Meijer op tips over de verdwijning, maar vooralsnog zonder resultaat. 'Er zijn wel reacties op geweest. Maar het loopt nog niet zo'n vaart. Waarschijnlijk zit hij in een natuurgebied of in het bos. Zelf hoop ik eigenlijk dat ze bij een boer is.'

Ook de lokale supermarkt helpt bij de zoekactie (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Signalement

Truus is te herkennen aan haar bruine vacht, met een lichte roze gloed. Het beestje is slechts tien maanden oud en is onlangs geopereerd aan haar rechter achterpoot. 'Daar zouden mensen haar aan kunnen herkennen. Ze zal dus een beetje mank lopen.'

Het varkentje is daarnaast dol op peer, dus daar is ze mee te lokken.

Heb jij het varkentje gezien? Mail dan naar redactie@rtvnoord.nl of bel naar onze radiostudio: 050-3188288.

Lees ook:

- Wie weet meer over dit gevonden varkentje?