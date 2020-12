Koninklijke Horeca omarmt actie individuele ondernemers (nog) niet

'De horeca heeft snel duidelijkheid, geld en perspectief nodig', dat zegt Irene van der Velde van de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De vakorganisatie is met het kabinet in gesprek over steunmaatregelen.

Het water staat verschillende horecaondernemers aan de lippen en sommige bedrijven zijn zelfs al kopje onder gegaan. De nood is door de coronacrisis zo hoog dat een groep ondernemers in vijftig Nederlandse gemeenten op 17 januari, tegen alle maatregelen in, open wil gaan om ook open te blijven.

Ook café Het Feest in de binnenstad van Groningen doet mee aan de actie:

Wel begrip voor actie van individuele ondernemers

Koninklijke Horeca Nederland omarmt de actie niet, maar heeft er wel begrip voor. Irene van der Velde zegt dat de actiebereid groot is en zij verwacht dat ook in het Noorden verschillende individuele ondernemers zich bij de actie aan zullen sluiten.

Het geld is op en er is geen perspectief Irene van der Velde - KHN, afdeling Groningen

'Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren'

'Koninklijke Horeca Nederland praat nog met de overheid over hulp en we wachten volgende week de beslissingen van het kabinet af, maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren', legt Van der Velde uit. De KHN hoopt dat de gesprekken met de overheid het gewenste resultaat opleveren. Dat er iets moet gebeuren is volgens haar wel duidelijk. 'Het geld is bij de meeste ondernemers op en er is geen perspectief. Het kabinet moet met iets komen.'

