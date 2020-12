Hoogkerker te zien in nieuwe datingshow: 'Ik wilde niet dat het te ordinair zou zijn'

In het nieuwe datingprogramma Prince Charming van streamingdienst Videoland gaan tien vrijgezelle mannen op zoek naar hun prins op het witte paard. Ferdi Pool uit Hoogkerk is één van de deelnemers.

In het programma verblijven de tien mannen in een paleis op Sicilië, waar ze allemaal het hart proberen te veroveren van de Limburgse Marvin.

Benaderd

Pool werd via Instagram gevraagd of hij mee wilde doen. Ik wilde wel dat het een beetje een classy programma zou zijn', vertelt hij. 'Dat vond ik wel belangrijk, dat het geen ordinaire bedoening zou worden. Ik wilde niet twerkend bij zwembad te zien zijn ofzo.'

De 28-jarige Hoogkerker, die in het dagelijks leven zijn eigen horecabedrijf runt aan het Leekstermeer, hoefde niet lang na te denken over zijn deelname. 'Ik dacht: waarom niet?'

In deze video stelt Ferdi zichzelf voor:

Verloop

'Iedere aflevering begint met een groepsopdracht', vertelt Pool over het verloop van de serie. 'Vervolgens heb je een één op één date. En het eindigt met een stropdasceremonie. Er valt één iemand af en je krijgt een stropdas als je mag blijven. Die hoef je pas in te leveren als je naar huis gaat. Het romantische sprookje kan zomaar ineens over zijn.'

Over hoe ver hij is gekomen, mag de Groninger niks zeggen. 'Je moet gewoon gaan kijken. Het is een beetje een modern sprookje. We zitten namelijk op een prachtige plek. En anno 2020 is het ook wel eens leuk dat homo's centraal staan in een datingprogramma.'

Vanaf 16 december zijn de eerste twee afleveringen van Prince Charming te zien op de streamingdienst Videoland.