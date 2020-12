Meer Groningers laten hun kind vaccineren: 'We zijn alerter op twijfelaars'

Volgens de GGD komt dat onder meer door betere communicatie met ouders die twijfelen over vaccinaties. Daarnaast is er landelijk meer aandacht voor het onderwerp.

Het gaat hierbij om volledige deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen. Daarin krijgen kinderen vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten, zoals bof, mazelen, rode hond en meningokokken.

Inspelen op nieuwe groep twijfelaars

De afgelopen jaren stond het percentage ingeënte kinderen - de vaccinatiegraad - volgens de GGD weleens onder druk. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk omdat infectieziektes dankzij groepsbescherming dan minder vaak voorkomen.

'Mensen die hun kinderen niet laten vaccineren deden dat meestal vanuit principiële of religieuze overwegingen', zegt een woordvoerder van GGD. 'De laatste jaren kwam daar een groep bij met andere argumenten. Mensen met gevoelens van spanning en onzekerheid over het vaccineren van hun kind.'

We hebben meer mogelijkheden gevonden om met twijfelaars in gesprek te gaan Bertine Nijholt - Woordvoerder GGD

Op die groep 'twijfelaars' moest de GGD inspelen en dat lukt inmiddels steeds beter.

'We zijn hier nu alerter op en hebben meer mogelijkheden gevonden om met deze mensen in gesprek te gaan.' Ook vermoedt de GGD dat een uitbraak van meningokokken in 2018 een rol heeft gespeeld. Door die dreiging laten misschien meer mensen hun kind inenten.'

Meeste gemeenten zien groei van vaccinatiegraad

Het percentage ingeënte kinderen (de vaccinatiegraad) is dit jaar in de meeste Groningse gemeenten gestegen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het RIVM. Alleen in Delfzijl, Pekela, Veendam en Groningen daalde dit percentage.

In onderstaande tabel zie je de vaccinatiegraad per gemeente vanaf 2017.

Oorzaak lager percentage Westerwolde

Uit de cijfers valt op dat de vaccinatiegraad in Westerwolde structureel lager ligt dan elders in de provincie. Dat heeft volgens GGD Groningen te maken met de aanwezigheid van het azc in Ter Apel.

'Als vluchtelingen binnenkomen hebben weten we niet altijd of de kinderen helemaal gevaccineerd zijn. Dan worden ze eerst als niet-ingeënt geregistreerd. Later hebben we die informatie vaak wel, maar dan kunnen ze het azc al verlaten hebben. Omdat Westerwolde een kleine gemeente is, heeft dit grote invloed op het percentage.'

Lees ook:

- 'Niet ingeënte kinderen in opvang weigeren gaat niet ver genoeg'

- GGD Groningen vindt verplicht vaccineren te ver gaan: 'Voelt voor ouders niet goed'

- Hogere vaccinatiegraad in Groningse ziekenhuizen door grote griepepidemie in 2017