Dorp Overschild omgetoverd tot levensgrote adventskalender

De dorpsbewoners kunnen ook wel wat licht in de duisternis gebruiken. In Overschild worden momenteel tientallen huizen gesloopt of versterkt als gevolg van de aardbevingen.

Vensterbanken en ramen versierd

Daarom is de adventskalender bedacht. ‘Het was een idee van het Kielzog en de opbouwwerker’, zegt beeldend kunstenaar Dineke Oosting. In totaal zijn vijf kunstenaars benaderd om Schildwolde te veranderen in een levensgrote adventskalender. Oosting is één van hen.

'Wij zijn gevraagd om een kunstwerk te maken voor op de vensterbank of op het raam’, legt Oosting uit. Elke dag wordt nieuw een kunstwerk verlicht, zodat straks op kerstavond het hele dorp verlicht is.

Dineke Oosting bij haar eigen kunstwerk (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

'Het is geen traditionele kerstboom'

‘Sommige mensen moesten best even slikken’, lacht Oosting. ‘Je krijgt natuurlijk geen traditionele kerstboom achter je raam. Maar de mensen hadden A gezegd, dus moesten ze ook B zeggen.’

Een kunstwerk uit de Adventskalender van Overschild (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Kunstwerken zorgen voor sfeer in het dorp

Elke avond gaat om 18.00 uur het lichtje van een nieuw kunstwerk aan. ‘En dan de jas aan en door het dorp lopen’, zegt Oosting. ‘Jammer genoeg kunnen we er geen glühwein bij serveren, maar de bewoners zijn toch erg enthousiast.’

