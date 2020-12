Sarèl De Jong: 'Kickboksen eerlijker door dopingcontroles'

Sarèl de Jong vindt de invoering van dopingcontroles in Nederland bij vechtsporters een positieve ontwikkeling. De kickbockster uit Meedhuizen is van mening dat de sport zodoende meer erkenning krijgt.

Tot op heden vonden de controles alleen incidenteel plaats. De Dopingautoriteit en Vechtsportautoriteit hebben nu een akkoord bereikt om over te gaan tot structureel testen. Dat dit nog niet gebeurde, had vooral een financiële oorzaak.

Geen controle in Nederland

In januari wordt er een voorlichtingscampagne opgestart voor sporters en trainers. 'Het zal wel even wennen zijn, maar het is voor een goed doel', vertelt De Jong, houdster van twee wereldtitels, vanaf haar vakantieadres. 'Ik ben zelf al wel eens op dopinggebruik gecontroleerd. Het gebeurt alleen maar bij winnaars van finales bij Wereld en Europese kampioenschappen. Die toernooien zijn een keer per jaar. Bij wedstrijden in Nederland komt het nooit voor.'

Zelf goed op de hoogte

De wedstrijdvechters en hun begeleiders zullen uitvoerig worden geïnformeerd. Onder meer over wat is toegestaan en wat verboden is. Ook wordt hen uitgelegd waar ze op moeten letten bij het gebruik van voedingssupplementen en geneesmiddelen. 'De sport wordt er eerlijker van en dat is alleen maar goed. Bovendien is doping schadelijk voor de gezondheid. Zelf ben ik goed op de hoogte van wat wel en niet kan. Ik heb er een boek over gelezen', stelt De Jong.

Meer erkenning

De succesvolle Groningse kickbokster ziet ook kansen dat haar sport stappen vooruit kan maken door de invoering van dopingcontroles. 'Het is een voorwaarde van de WAKO (wereldvechtsportbond) om van kickboksen een Olympische sport te maken. Kickboksen is een serieuze sport die door deze ontwikkeling meer erkenning krijgt.'