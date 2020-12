Talentvolle shorttracker Jenning de Boo debuteert bij senioren

Jenning de Boo in actie op de 1000 meter bij een wedstrijd in Italië (Foto: Eigen foto)

Shorttracker Jenning de Boo uit Groningen komt deze winter voor het eerst in actie. Hij is op het laatste moment toegevoegd aan het deelnemersveld van de International Invitation Cup.

Het toernooi in Thialf in Heerenveen duurt drie dagen. De Boo rijdt voor het eerst tussen de senioren. Hij is zestien jaar en regerend nationaal kampioen bij de junioren.

'Ik was in eerste instantie niet aangewezen door mijn trainer. Omdat er een Fransman wegviel, heeft de wedstrijdcommissie mij alsnog toegevoegd aan het rijdersveld. Vooraf was die kans ook wel groot trouwens', zegt De Boo over de aanleiding voor zijn debuut op het hoogste niveau. Hij woont bij een gastgezin in Friesland en is lid van shorttrackvereniging Trias.

Doelen

De wedstrijden worden in een World Cup format afgewerkt. Op vrijdag zijn de kwalificaties, zaterdag en zondag staan de finales op het programma. Op basis van de trainingen hoopt De Boo op goede prestaties.

'Ik heb gisteren en vandaag hele snelle rondjes gereden, zo rond de acht seconden. Ik rij drie afstanden en de aflossing en wil zo hoog mogelijk eindigen. Mijn beste afstand is de 500 meter. Daar heb ik voldoende snelheid voor. De 1500 is in de meeste gevallen tactisch. Op dat terrein kan ik nog wel wat leren', stelt hij zich als doel.

Ik wil in de toekomst bewijzen dat je ook met een lang lichaam de top kunt bereiken. Jenning de Boo, shorttrackschaatser

Kamer niet meer uit

Vanaf donderdagmiddag zit hij samen met twee teamgenoten het KNSB Talententeam in een hotel in Oranjewoud. 'We hebben vanochtend nog getraind. Over een uur of twee mag er weinig meer en mogen we de kamer niet meer uit. Dus we gaan straks nog even boodschappen doen en daarna uitrusten. Het is allemaal strikt gescheiden. We zien elkaar pas weer op het ijs', vertelt de talentvolle shorttracker over de coronabubbel waarin hij leeft.

Mentaal moeilijke periode

Sinds begin maart heeft De Boo geen wedstrijden meer gereden. De eerste evenementen van het seizoen in oktober en november werden afgelast. De NK Afstanden en NK Allround worden als het kan ingehaald.

Daarnaast gaat hij er nog steeds vanuit dat de wereldkampioenschappen voor junioren in Salt Lake City doorgaan. 'Mentaal is het een moeilijke periode. Ik heb weleens in de knoop gezeten', erkent hij. 'Maar ik heb desondanks volop door kunnen trainen. Het is dan ook fijn fijn dat er nu een wedstrijd is waarin je kunt laten zien wat je al die tijd hebt gedaan.'

Lengte verre van ideaal

De komende dagen wil hij op het ijs van Thialf aantonen klaar te zijn om de top in Nederland te halen. En er is nog iets: De Boo is lang voor een shorttracker. Zijn lengte van 1 meter en 93 centimeter is verre van ideaal. Bij het toernooi is hij de op één na langste deelnemer. 'Mijn lengte zit me niet in de weg. Ik wil in de toekomst bewijzen dat je met een lang lichaam ook de top kunt bereiken. Shorttrack blijft voor nu het belangrijkste voor me, ook al kan ik goed uit de voeten op de langebaan.'

