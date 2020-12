Voorbereidingscommissie van parlementaire enquête komt naar Groningen

De Kamerleden die de parlementaire enquête over de gaswinning voorbereiden komen vrijdag naar Groningen. De commissie wil 'uit eerste hand horen en zien welke effecten de gaswinning en de aardbevingen hebben op bewoners en ondernemers'.

'We vinden het als commissie uitermate belangrijk ons oor te luister te leggen in Groningen en met eigen ogen te zien waar aardbevingen toe leiden', zegt voorzitter Tom van der Lee.

Locaties

De commissie gaat in duo's langs bij gedupeerden voor een gesprek. Daarnaast bezoeken de Kamerleden twee winningslocaties van de NAM en doen ze een rondwandeling door het gebied onder leiding van een gids.

De leden

De voorbereidingscommissie bestaat uit acht Kamerleden, waaronder de Groningse Anne Kuik (CDA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). Verder zitten Tom van der Lee (GroenLinks), Dennis Wiersma (VVD), Kirsten van den Hul (PvdA), Tjeerd de Groot (D66), Roy van Aalst (PVV) en Peter Kwint (SP) in de commissie. Zij maken het onderzoeksvoorstel voor het zwaarste onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer.

Iedereen die wordt opgeroepen voor een parlementaire enquête is verplicht mee te werken. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed is strafbaar.

Veelomvattend

Het is nu al duidelijk dat het een veelomvattend onderzoek wordt. Zo moeten de oorspronkelijke afspraken in het Gasgebouw en de gevolgen daarvan aan bod komen, maar ook het opschroeven van de gaswinning na de aardbeving bij Huizinge in 2012. De schade-afhandeling, de versterking en de versnelde afbouw van de gaswinning worden ook onderwerp van onderzoek.

De commissie heeft de opdracht om een voorstel te doen voor de opzet van de parlementaire enquête. Het onderzoeksvoorstel moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn, daarna kan de enquête van start.

Het is de bedoeling dat de Kamerleden die de voorbereiding doen ook zoveel mogelijk doorgaan in de uiteindelijke parlementaire enquêtecommissie. Maar daarvoor moeten ze wel hun plek in de Kamer behouden.

In maart 2021 zijn er eerst nog Tweede Kamerverkiezingen, dus is het niet duidelijk of dat gaat lukken. Zo staat bijvoorbeeld Stieneke van der Graaf zesde op de lijst van de ChristenUnie. Die partij heeft nu vijf zetels.

