Nieuwe geleidestroken in Groningen kosten tienduizenden euro's

De geribbelde stenen vallen te weinig op. Die waarschuwing was van te voren al geuit, maar de gemeente besloot daar niks mee te doen. De weggewuifde kennisgeving blijkt kostbaar, de vervanging van de stenen kost nu 75.000 euro.

Toen de stenen werden aangelegd liet de werkgroep Toegankelijk Groningen al weten dat de geleidelijnen een 'contrasterende kleur' moesten hebben ten opzichte van de straat eromheen. De gemeente besloot in 2018 om dat advies niet over te nemen.

Daardoor kwam er een gele geleidelijn in een verder gele straat te liggen. Navraag bij de gemeente wijst niet uit waarom het advies van werkgroep niet is overgenomen. 'Het is gegaan zoals het is gegaan', laat een woordvoerder desgevraagd weten.

De geleidestroken vallen te weinig op (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Geert de Breucker is zelf slechtziend en maakt onderdeel uit van de speciale werkgroep. 'Destijds is er te weinig rekening gehouden met onze bevindingen', zegt hij nu de geleidelijnen alsnog vervangen gaan worden voor een steen met een meer afwijkende kleur. 'Destijds zijn we ook niet echt betrokken geweest bij het testen van de lijnen. Als dat wel was gebeurd dan had dit voorkomen kunnen worden.'

'Onbegrijpelijk'

Politiek Groningen maakte zich overigens ook niet bepaald druk over de voorgenomen aanpak van het stadsbestuur. Alleen Partij voor de Dieren politicus Wesley Pechler vraagt in 2018 aandacht voor de dan nog aan te leggen lijnen. Zijn partij wil dat de lijnen van meet af aan een afwijkende kleur krijgen. Daardoor vallen ze tenslotte beter op ten opzichte van de rest van de straat. De keuze om het niet te doen noemt de partij destijds 'onbegrijpelijk'.

'Er wordt nu puur uit esthetische redenen voor gekozen om de geleidestrook in dezelfde gele kleur aan te leggen, in plaats van een constaterende kleur als antraciet. Dat doet volgens mij echt niet af aan het straatbeeld', aldus Pechler in januari 2018.

Verspilling van geld

Bijna twee jaar later ziet hij dat de gemeente de aanpassing alsnog doorvoert, maar nu moeten er flink wat extra kosten gemaakt worden. 'De werkgroep heeft geheel terecht aan de bel getrokken omdat de lijnen niet goed bruikbaar zijn voor blinden en slechtzienden', zegt Pechler. 'Dit toont wederom aan dat het niet alleen belangrijk is om mensen met een beperking vroegtijdig te betrekken bij plannen, maar hun advies dan ook daadwerkelijk op te volgen.'

En de gemeente lijkt er van geleerd te hebben want Toegankelijk Groningen wordt deze keer wel benaderd om de nieuw te plaatsen stroken te testen. 'Dat had natuurlijk al veel eerder kunnen gebeuren', zegt de Breucker. 'Als dat aan het begin geregeld was dan had dat flink wat kosten kunnen besparen.'

De geribbelde tegels worden vervangen in de Burgstraat, Sint Jansstraat en de A-straat. In die laatste straat worden ze niet alleen vervangen, maar wordt de strook ook op een andere plek in de straat aangelegd. Op dit moment is de route tussen de Westerhaven en de A-straat niet optimaal voor slechtzienden die afhankelijk zijn van de geleidestrook.

