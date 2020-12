'Bevoorrecht' Lycurgus heeft weinig hoop op uitvlucht naar Duitsland

‘De gesprekken met clubs die we hebben benaderd en waar we close mee zijn hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dus ik denk dat dit het is. Natuurlijk zullen we onze ogen en oren open houden, mochten er zich nog kansen voordoen, maar ik schat de kans heel klein in, moet ik eerlijk zeggen’, aldus Taaij.

Lathen

Over minder dan twee weken speelt Lycurgus voor de Europese CEV Cup in Moskou en om geen modderfiguur te slaan in Rusland, wilde de Groningse volleybalclub zich onder normale omstandigheden kunnen voorbereiden. De beste optie leek Duitsland. ‘Begin oktober hebben we al onderzocht of we op structurele basis konden trainen vlak over de grens in Lathen. Dat is drie kwartier tot een uur rijden. Maar die mogelijkheden waren er toen niet’, vervolgt de Groningse volleybalcoach.

Lüneburg of Schüttorf

‘Verder hebben we Lüneburg gevraagd en een team uit de 2. Bundesliga: Schüttorf. Lüneburg was echt om wedstrijden tegen te spelen. Die club wilde ook wel meewerken, alleen lieten de regionale maatregelen en autoriteiten het niet toe. Terwijl het officieel wel mocht om zonder te testen tot 24 uur in Duitsland te zijn.'

Papendal

‘Een andere poging die we ondernomen hebben, was dat we op Papendal wilden trainen. Dat is ook niet gelukt, omdat daar een spreekwoordelijke bubbel is. Daar wilden wij naartoe om te trainen en in het hotel te zitten. Maar dat kan dus gewoon niet, omdat het olympisch gebied is, en daar mag je niet zomaar als club trainen.’

Risico voor Rusland

‘Een ander argument om niet meer naar Duitsland te gaan is: In hoeverre ga je twee weken voordat je naar Rusland gaat nog een soort risico aan. Hoewel ik denk dat het risico nul is, want je stapt in de auto, rijdt er alleen heen, gaat trainen en je rijdt terug. Dus of je dat nou hier doet of in Duitsland, dat maakt niet uit. Alleen daar mag je dus met het volledige team trainen en hier niet.’

'Enige clubteam van Nederland dat wedstrijd mag spelen'

‘Het resultaat is dat we met z’n vieren op één veld blijven spelen richting Moskou. De voorbereiding is niet optimaal. Alleen we moeten daar ook zeker weer niet te veel over klagen, denk ik. Want besef wel even, we zijn het enige clubteam in heel Nederland, dat op dit moment een wedstrijd mag spelen. En dan is het ook nog eens niet om de hoek, maar in Moskou. Dus hoe mooi kan het zijn?!’, zo besluit Taaij positief.

Programma Moskou

Lycurgus komt op maandag 14 december aan in Moskou. De Groningers spelen op woensdag 16 december in de achtste finale van de CEV Cup tegen het Roemeense C.S.M. Arcada Galati. Bij winst spelen de Groningers de dag daarna tegen de winnaar van het duel tussen Dynamo Moskou en OK Vojvodina uit Novi Sad (Servië).