Basisschool in Stad maakt schilderij voor eenzame ouderen

Om die reden maakten ze met alle twintig groepen van de school een groot schilderij van 2 bij 4 meter, met als doel het uiteindelijk aan eenzame ouderen te overhandigen.

'Het begon eigenlijk als een ander idee', zegt juf Dagmar. 'We wilden eerst een sinterklaasschilderij maken. Sinterklaas is natuurlijk een beetje eenzaam. Er waren geen pieten op school. Toen dachten we verder, en hebben we het ook betrokken op de eenzame ouderen in de wijk. Want die zijn er.'

Opgebouwd

Het schilderij is in kleine lagen opgebouwd, zegt Dagmar. 'We hebben het eerst helemaal ingekleurd. Toen waren er ook kinderen bij die hun eigen deel wilden schilderen.'

'Wij hebben nog wat dingen beplakt en stempels gedrukt op het doek', zegt een van de kinderen. 'We hebben ook nog zelf inpakpapier gemaakt.'

Het kunstwerk wordt donderdagmiddag overhandigd aan de bewoners van woonzorgcentrum Mercator in de stad Groningen.

Lees ook:

- Zet het op de kaart met RTV Noord