Man richt wapen op politie: 'Ik wist niet dat het agenten waren'

Een 46-jarige man uit Hengelo hangt een celstraf van 98 dagen boven het hoofd voor poging tot doodslag op twee agenten en zijn ex-partner. Het incident gebeurde twee jaar geleden in een woning in het centrum van de stad Groningen.

De geëiste celstraf van 98 dagen is gelijk aan het voorarrest van de man. Daarnaast eist het Openbaar Ministerie (OM) een half jaar voorwaardelijk en een werkstraf van tweehonderd uur.

Dit gebeurde er op 17 oktober 2018

Na een ruzie zet de man zijn vriendin buiten de deur, gevolgd door haar spullen. De politie wordt erbij gehaald, de agenten bellen aan en bonzen op de deur. Uiteindelijk opent de vrouw met haar sleutel zelf de deur. Op dat moment richt de man een wapen op het drietal. Het wapen is overigens legaal in zijn bezit, omdat hij lid is van een schietvereniging. Bovendien werkt hij als beveiliger, onder meer bij het Groninger Museum.

Eén van de agenten probeert eerst zich nog te legitimeren, maar ziet zich gedwongen te schieten. De man wordt geraakt in zijn heup. Hij wordt geopereerd, maar de kogel zit te diep in het bot en kan niet worden verwijderd.

De nasleep

De man stelt naderhand dat hij geen idee had dat hij die ochtend te maken had met agenten. Ze kwamen in burgerkleding, hij dacht dat het vrienden waren van zijn toenmalige partner. Tijdens de rechtszaak zei de verdachte tegen de rechter dat hij op dat moment zijn wapen liet zakken, omdat hij toen pas vernam dat hij met agenten te maken had. 'Ik riep nog dat mijn wapen niet was doorgeladen.'

Uit onderzoek blijkt dat één van de teruggevonden kogels uit het dienstwapen van de agent afkomstig is. Van een tweede kogel kon dit niet met zekerheid worden vastgesteld. De derde kogel zit dus nog in de heup van de verdachte en kan daarom niet worden onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het wapen van de verdachte wel degelijk was doorgeladen. Volgens de advocaat van de verdachte kan dat zijn gebeurd, doordat agenten dat wapen wegschopten. Dat vindt de officier van justitie nogal onwaarschijnlijk. Na het incident deed een van de agenten aangifte tegen de verdachte van poging tot doodslag.

Oneerlijk proces?

De agent was niet tevreden over de afhandeling van de zaak en daarom deed zij voor de tweede maal aangifte. Dit is een van de reden waarom de zaak nu pas bij de rechter ligt. De advocaat van de verdachte vindt dat de zaak door vormfouten nooit voor de rechter had mogen komen. 'Hier is sprake van een oneerlijk proces', aldus de raadsman.

Whisky en xtc

De officier vindt poging tot doodslag bewezen. Hij begrijpt niet waarom de man zo angstig was dat hij direct naar zijn wapen greep: als geoefende sportschutter zou de verdachte beter moeten weten. Bovendien had de man had whisky gedronken en xtc gebruikt. Dat heeft mogelijk ook een rol gespeeld, aldus het OM.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.