Kerstgedachte helpt gezinnen aan mooie Sinterklaasavond

Het idee kwam van Janneke Stol uit de stad Groningen. Zij wilde in de decembermaand graag wat doen voor minima en benaderde de stichting Lutje Geluk, die tot aan de coronatijd uitjes regelde voor gezinnen die het niet zelf kunnen betalen. Daar ontstond het idee om een zak voor pakjesavond te vullen. Via social media konden minima zich melden en dat gebeurde al snel.

Vanzelfsprekend geld uitgeven kan niet iedereen

Janneke kreeg een verlanglijstje toegestuurd en is inkopen gaan doen. 'We hebben voor vijftig euro een zak met cadeautjes gevuld. Ik besefte dat ik dat bedrag normaal uitgeef zonder dat ik daarbij nadenk. Jeetje, naar de kapper gaan en een haarspray erbij kopen staat gelijk aan een hele avond Sinterklaas vieren plus een paar schoencadeautjes.'

Voor Stadjer Chantal Erends is vijftig euro exact het bedrag dat ze heeft om een week van te leven. Ze is een alleenstaande moeder van dochter Elyza (6). Chantal heeft schulden en zit daarom onder budgetbeheer. 'Ik moet mijn dochter zo vaak nee verkopen. Al is het om een snoepje, omdat andere boodschappen belangrijker zijn dan dat snoepje.'

Ze probeert met Sinterklaas altijd wel wat pakjes te kopen. Die openen ze dan tijdens het steengrillen met z'n tweeën, dat is traditie. Dit jaar zijn ze verzekerd van een grote zak cadeaus en snoepgoed. 'Ik ga morgen kijken of er wat in de aanbieding is qua vlees en dan gaan we eigenlijk zoals altijd, de cadeautjes tijdens het eten uitpakken. '

Afzender blijft onbekend

Janneke en Chantal weten allebei niet aan welk gezin ze zijn gekoppeld. Janneke: 'Ik kreeg eigenlijk een heel summier lijstje met een paar interesses; eigenlijk was alles welkom. Ik vond het een hele leuke puzzeltocht om echt een leuke volle zak te maken met cadeautjes waarvan je denkt: als mijn kind die leeftijd zou zijn zou ik dat ook geven.'

Voor Chantal is het best moeilijk hulp te accepteren. Ze doet het liever zelf. Maar voor haar dochter maakt ze nu wel gebruik van de actie. 'Ik ben heel dankbaar dat iemand daar de liefde en energie insteekt om met name mijn dochter een superdag te bezorgen.'

Nog twee nachtjes tot pakjesavond

Janneke Stol viert zelf nog geen Sinterklaas met veel cadeaus; zoontje Jurre is nog maar 1,5 jaar en krijgt het toch nog niet mee. Ze is wel heel benieuwd hoe het ontvangende gezin haar cadeautjes vindt. 'Ik zou best een inkijkje willen hebben. Maar dit is genoeg: weten dat ze er heel gelukkig mee zijn en een fijne avond kunnen vieren. En dat ze net als iedereen mee kunnen doen.'

In totaal meldden zich meer gezinnen voor een zak cadeautjes dan er gevers waren. Met behulp van donaties heeft stichting Lutje Geluk ook die gezinnen kunnen helpen.