Vindicat-leden overtreden coronaregels in feestbus (+video) (update)

De busreis is georganiseerd door Boostbussen.nl, onderdeel van Kooistra Reizen uit Franeker.

'Mensen staan op elkaar te springen'

De maatschappij adverteert met feestritten waarbij de coronaregels in acht worden genomen. Zo moeten passagiers onder meer een mondkapje dragen en een gezondheidsverklaring tekenen. Op een Instagram-video van een van de ritten is echter te zien dat passagiers zich niet aan de regels houden.

'Alsof je in twee verschillende werelden leeft', zegt de tipgever over de beelden.

‘Het zou coronaproof moeten zijn, maar ze staan op elkaar te springen zonder mondkapjes op en nemen lachgasballonnetjes. En dit gaat al maanden zo. Ik vind het een sneer naar de horeca, waar niets meer mag.’

Bekijk de video met feestende buspassagiers

'Dit is fout gegaan'

Het busbedrijf erkent dat de regels niet zijn nageleefd, maar spreekt van een incident. 'Dit is uiteraard niet hoe het moet. Mensen hadden soms geen mondkapje op. Dat is fout gegaan', zegt Deon Sonnemans namens Boostbussen.nl. Hoewel Vindicat in de video wordt getagd, wil Sonnemans de vereniging niet bij naam noemen. Hij houdt het op 'een studentengroep'.

Voorzitter Vindicat keurt gedrag af

Vindicat-voorzitter Wessel Griezen bevestigt wél dat het om leden van zijn vereniging gaat. 'Dat was eerst onduidelijk, omdat de mensen op de video niet goed te herkennen zijn. Het is nog steeds niet zeker of het puur en alleen leden van ons zijn. Dat moeten we uitzoeken.' De beelden noemt hij 'bizar. We keuren dit gedrag echt af.'

Griezen benadrukt dat het niet om een activiteit van de vereniging gaat. 'Dit is een individuele actie. Als iets buiten de societeit gebeurt is het moeilijk om leden een straf op te leggen. We willen de betrokken leden in elk geval zo snel mogelijk spreken.' De video en zijn reactie erop heeft de voorzitter zelf al gedeeld met voorzitter Koen Schuiling van de Groningse Veiligheidsregio.

Schuiling: 'Aanleiding tot nader onderzoek'

Burgemeester Schuiling van Groningen laat weten dat de beelden uit de partybus hem verontrusten. ‘Ze geven aanleiding tot nader onderzoek’, zegt hij erover.

‘Ik spreek er mijn zorg over uit. Ik wijs de jongeren in de bus op hun verantwoordelijkheid, net als degene die dit heeft georganiseerd. Verder kan ik er niets over zeggen. We moeten eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten.'

'Onze feestbus is een maas in de wet'

Boostbussen organiseert al sinds het begin van de coronatijd 'coronaproof feestritten'. Op de website van het bedrijf is te zien dat er dit jaar 149 zijn geweest met meer dan 4000 passagiers.

'We deden dit altijd al, alleen nu met de nodige maatregelen. We willen toch wat betekenen voor de jeugd, anders gaan ze op andere plekken hangen.’

Op de vraag of feesten in een bus volgens de RIVM-regels mag, antwoordt Sonnemans: 'Dit is een maas in de wet. We vallen onder de regels van de touringcarbranche en mogen dus met volle bezetting rijden. Verplicht zitten hoeft niet.' Volgens Sonnemans is de veiligheidsregio op de hoogte van de feestritten.

Lopen volgens de regels niet toegestaan

De richtlijnen van Koninklijk Nederlands Vervoer die sinds 1 juli voor de touringcarsector gelden, staat dat het dragen van een mondkapjes de hele rit verplicht is. Ook moeten passagiers ‘zoveel mogelijk dezelfde zitplaats gebruiken’. Tijdens het rijden is lopen niet toegestaan. ‘Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft.’ Verder moeten mensen met klachten thuisblijven en moet de organisator ingevulde gezondheidsverklaringen verzamelen.

Dit verhaal is uitgebreid met de reactie van burgemeester Koen Schuiling van Groningen.