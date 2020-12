Lois Abbingh met ‘slechte kerstfilms en vertrouwen’ op EK

Lois Abbingh (28) begint vrijdagavond met Oranje aan het Europees kampioenschap in Denemarken. Voor de Groningse handbalster is het deze keer allemaal net even anders dan op voorgaande toernooien.

In eerste plaats ontkomt Abbingh ook in Denemarken niet aan de corona maatregelen. Het toernooi, dat duurt van donderdag 3 tot en met zondag 20 december, kan door de omstandigheden langer aanvoelen dan normaal.

‘Zo snel mogelijk naar je kamer’

‘We hebben twee weken voorbereiding gehad en we zitten hier sinds maandag. De eerste dagen gaat het nog wel. Maar nu, we mogen echt niks anders dan even naar beneden gaan om te eten en dan moet je eigenlijk al zo snel mogelijk weer naar je kamer. Je mag ook niet naar buiten, dus dat is wel heel anders dan normaal. Ik ben blij dat het zo langzamerhand gaat beginnen’, aldus Abbingh.

‘Slechte kerstfilms’

‘We hebben wel wat extra spelletjes, puzzels en dat soort dingen mee, maar het blijft gewoon een hele lange tijd die je door moet komen op de dag. Normaal ga je misschien toch ergens een rondje wandelen of ergens een kopje koffie halen, en dat zit er nu gewoon helemaal niet in. Maar op Netflix staan ook genoeg slechte kerstfilms, dus we komen de tijd wel door’, lacht ze.

‘Goede herinneringen’

Denemarken is voor Abbingh bekend terrein. Ze speelde hier in 2015 al een WK, waar Oranje uiteindelijk als tweede eindigde, en sinds dit seizoen komt ze uit voor Odense Håndbold. Dat is ongeveer zeventig kilometer verwijderd van de huidige speellocatie in de poulefase: Kolding. ‘We hebben hier in 2015 natuurlijk de kwartfinale tegen Frankrijk gespeeld, dus ik heb wel een goede herinnering aan deze hal.’

Nummer één in Denemarken

‘Verder gaat het ook goed in Denemarken. We hebben met Odense de competitie voor de winterstop afgesloten als de nummer één. Ook in de Champions League mogen we niet klagen. Het gaat nog wel een beetje met ups en downs, maar we doen gewoon nog mee, dus het eerste halve jaar is goed bevallen.’

‘Alle restaurants gewoon open’

‘Wat het leven betreft, was het in Denemarken allemaal wel een stuk relaxter dan in Nederland. Sinds ik er ben, zijn alle restaurants gewoon open gebleven. Ja, je kan alles doen. Natuurlijk moet je ook wel mondkapjes op, maar dat is eigenlijk sinds een maand ongeveer. Ik denk dat het zeker wel een goede plek is om te zijn nu.’

Topsport gaat door

‘In Denemarken heb je dat de professionele sporten door mogen gaan, dus in ons geval verandert er eigenlijk niks. We gaan nog steeds gewoon het vliegtuig in, naar de Champions League-wedstrijden en je reist eigenlijk heel Europa door. Dus mijn leven als topsporter is eigenlijk helemaal niet veranderd.’

Dichter bij familie

Abbingh, die hiervoor twee seizoenen (2018-2020) uitkwam voor het Russische Rostov-Don, ziet wel de voordelen van Denemarken ten opzichte van haar vorige woonplaats. ‘Het is natuurlijk sowieso fijn, helemaal in deze tijd, om dichter bij familie te zijn. Mijn ouders die komen toch geregeld op bezoek, dus dat is natuurlijk gewoon wel heel erg fijn. Je kan straks na het EK ook iets relaxter een paar dagen thuis zijn, dan de auto pakken en weer terug rijden. Dus ja, het bevalt goed.’

'Gouden medaille geeft rust en zelfvertrouwen'

Abbingh begint met een goed gevoel aan het EK, en niet in de laatste plaats doordat Nederland regerend wereldkampioen is. Vorig jaar veroverde Oranje in Japan de mondiale titel, en Abbingh maakte als topscorer de beslissende treffer. ‘We hebben niet het gevoel van: We hebben vorig jaar goud gewonnen, dus nu komt het wel goed. Ik denk wel dat zo’n gouden medaille rust en zelfvertrouwen geeft. Ik denk dat iedereen vooral zoiets heeft van: We moeten die eerste wedstrijd gewoon goed spelen en dan zien we wel hoe het gaat lopen. Tot nu toe werkt die mentaliteit erg goed, dus ik hoop dat het ook dit jaar zo is.’

Estavana Polman

Smetje is wel dat er bij Oranje speelsters ontbreken door blessures. Zo wordt bijvoorbeeld Estavana Polman gemist door Abbingh. ‘Zij is natuurlijk heel belangrijk, maar we weten ook dat we daar niet te lang bij stil moet staan. Nu komt er ruimte voor andere meiden. Daar heb ik wel vertrouwen in. De tegenstanders zullen mij misschien nog meer op de huid gaan zitten, nu zij er niet is, maar daar moeten we dan toch ook weer gebruik van maken.’

Noorwegen en Frankrijk

Tot slot laat Abbingh weten welke landen volgens haar extra gevaarlijk zijn. ‘Noorwegen blijft natuurlijk sowieso sterk, dat is elk jaar zo. Dat team heeft zo veel gewonnen, dus dat blijft altijd een gevaarlijke ploeg. Ik denk ook zeker dat Frankrijk een heel goed team heeft dit jaar, omdat ze vrij weinig speelsters missen en het afgelopen toernooi natuurlijk best wel een beetje onderuit zijn gegaan na twee titels. Dus ik denk dat die wel gebrand zijn om een goed resultaat neer te zetten’, zo besluit Abbingh.

Programma

Nederland begint in een groep met Servië, Kroatië en Hongarije. Het eerste duel is op vrijdag om 20.30 uur tegen Servië. Op zondag om 18.15 uur is Kroatië de tegenstander. Dinsdag speelt Nederland om 20.30 uur tegen Hongarije.