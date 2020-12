Levensliedjes: Een docu-serie over de mentale gezondheid van jongeren

Filmmaker Pieter Buseman (25) uit Veendam heeft een korte docu-serie gemaakt. De serie genaamd Levensliedjes gaat over jongeren met mentale problemen die samen met een Nederlandse artiest een nummer maken over hun gezondheid.

Het nummer moet de jongeren gaan helpen om een gesprek aan te gaan over hun mentale gezondheid. 'Als je je been breekt dan moet je in het gips, maar als je mentale gezondheid niet goed is dan moet je er ook iets aan doen, en dat vergeten we soms', vertelt Buseman.

Een heel bijzonder project

Volgens de filmmaker uit Veendam is dit het meest bijzondere project waaraan hij heeft gewerkt. 'Als je bij jongeren een proces teweeg brengt dat ze kunnen praten over hun mentale gezondheid dat is heel bijzonder.'

Één van de jongeren in de documentaire is Maud. Zij heeft last van angst- en paniekaanvallen. Samen met zangeres Delany schreef ze een gevoelig nummer. 'Maud heeft echt last van angst en paniek', vertelt de filmmaker. 'Ze is door dit nummer te maken echt uit haar comfortzone gestapt.'

Voldoen aan het ideale plaatje

'Jongeren zijn kwetsbaar door de druk die op hun schouders ligt', vertelt Buseman. 'School, een bijbaantje, je moet voldoen aan het ideale plaatje en ook social media leggen heel veel druk op jongeren.'

Nuchtere Groningers

Zelf merkt Buseman deze problemen ook in zijn omgeving Veendam. 'We zijn nuchtere Groningers en zeggen dat het goed gaat. Dat nuchtere kan ook tegen ons werken. Er wordt niet over gepraat als het niet goed gaat. Maar juist de oprechte vraag hoe gaat het kan een wereld van verschil maken.'

De jonge filmmaker uit Veendam maakt de documentaire in samenwerking met de Hersenstichting en stichting MIND. Vanavond is de eerste aflevering van Levensliedjes online te bekijken.