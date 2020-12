Burgemeester veroordeelt feest in bus, VVD wil royement Vindicat-leden

Burgemeester Schuiling van Groningen heeft gereageerd op het filmpje waaruit blijkt dat Vindicat-studenten tegen alle coronaregels in feestvieren in een bus. 'Degene die in die bus zitten en degene die dit soort ritten organiseert moeten zich de ogen uit de kop schamen', zegt hij.

Schuiling houdt tijdens een interview aanvankelijk nog een slag om de arm over de vraag of het echt Vindicat-studenten zijn. De studentenvereniging zelf bevestigt dat echter zelf.

'Hele domme actie'

Schuiling, ook voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, noemt het feest 'een hele domme actie'. 'De kans op besmetting is groot, als je ziet hoe mensen zich gedragen. Men neemt bewust het risico dat men uiteindelijk vrienden, ouders en familie met het coronavirus besmet. Het is een oer- en oerstomme actie.'

Man man man man man man man Jimmy Dijk - SP

Schuiling geeft aan dat hij over de kwestie heeft gesproken met Sybrand Buma, de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân. De busrit werd immers georganiseerd door een bedrijf uit Franeker.

'Het is de moeite waard om uit te zoeken wat er gebeurd is. Wie dit heeft georganiseerd is echt heel dom bezig.'

Tweede incident in week tijd

Het busfeest is het tweede Vindicat-incident in een week tijd. Vorige week donderdag werd een feest in de binnenstad van Groningen beëindigd door de politie: daarbij waren volgens de politie zo'n 100 studenten aanwezig. Volgens Sikkom waren dit ook studenten van Vindicat.

Stadse VVD is er klaar mee

Reden genoeg voor de stadse politiek om zich te mengen in de situatie rond Vindicat. De SP is kritisch: 'Man man man man man man man', verzucht Jimmy Dijk. 'Dit schaadt de stad en de studentenstad Groningen. Studenten worden hierop aangekeken, dat moet burgemeester Schuiling zich realiseren en ook vertellen.'

Ook de VVD is klaar met het gedrag van Vindicat-leden. 'Opeenvolgende senatoren (het bestuur, red.) van Vindicat willen het goed doen, maar ik vraag me af of de leden het ook willen', zegt Ietje Jacobs.

De tijd van koffiedrinken is voorbij Ietje Jacobs - VVD

'Je kan nog zoveel koffie drinken met Wessel Giezen (de voorzitter van de studentenvereniging, red.) en anderen, maar blijkbaar is de cultuur van de vereniging dat je schijt hebt aan andere dingen dan de club.'

'Dit soort sujetten maakt er een potje van'

'Ik vind dit wel heel ernstig', vervolgt Jacobs. 'En het zegt genoeg dat wij nu ook zeggen dat het een keer klaar is. Jij en ik proberen ons te gedragen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. En dit soort sujetten maakt er een potje van.'

De tijd van koffiedrinken is dan ook voorbij: de VVD eist dat de leden van Vindicat die in de bus feestten geroyeerd worden. Jacobs laat weten dat het aan Vindicat is 'of dat nou voor een jaar of voor het leven is'. 'Het is simpel te achterhalen wie dit zijn geweest. We gaan nu niet meer zeggen: je komt een maand niet meer in de kroeg.'

'Burgemeester moet sancties afdwingen'

Burgemeester Schuiling moet de sancties afdwingen, vindt de VVD. 'Hij moet echt laten zien dat hij er klaar mee is. En als hij het royement niet afdwingt, moet hij andere sancties opleggen voor dit gedrag. Bijvoorbeeld door gemeentelijke financiering stil te leggen.'

'Onderzoek moet uitwijzen wat passende reactie is'

Schuiling wil zo ver nog niet gaan, en geeft in een reactie aan dat er wordt opgetreden tegen de organisatoren van 'iets wat niet door de beugel kan' opgetreden.

'Dat gebeurt zonder onderscheid. In dit geval moet ik kijken wat er precies gebeurd is en door wie het georganiseerd is. Verder onderzoek moet uitwijzen wat een passende reactie is.'

