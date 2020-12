Feestende Vindicat-jaarclubs een jaar niet meer welkom op de sociëteit

De Vindicat-leden die te zien waren op video's van een feestje in een bus, zijn in jaarclubverband niet meer welkom op de sociëteit. Ook los zijn de studenten niet meer welkom, maar dat heeft voornamelijk te maken met de coronamaatregelen.

Volgens de vereniging is het feest in de bus buiten Vindicat om georganiseerd door twee jaarclubs. Die clubs zijn nu voor een jaar uitgesloten van activiteiten op de sociëteit aan de Grote Markt in Groningen. Rector Wessel Giezen benadrukt dat Vindicat geen weet had van het feestje in de bus en keurt de actie ten strengste af.

Geen Vindicat-jaarclubs meer

Voor de jaarclubleden van de feestende jaarclubs zit voor dit jaar het feesten erop. Vindicat houdt vanwege de coronamaatregelen in de sociëteit alleen nog activiteiten waar in jaarclubverband aan deelgenomen kan worden. De studenten zijn los mogelijk in het nieuwe jaar weer welkom, als de coronamaatregelen versoepeld worden.

De vereniging verbreekt voor een jaar officieel de banden met de jaarclubs. De clubs mogen blijven bestaan, maar zijn geen officiële Vindicat-jaarclubs meer.

