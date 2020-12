Legale wietkwekerij aan de westkant van Stad aanstaande

Stadskanaalster ondernemer Gert Jan d'Haan is één van de tien wietkwekers die is ingeloot om mee te mogen doen aan de landelijke proef om legaal wiet te mogen kweken.

D'Haan gaat samen met een groepje andere ondernemers wiet kweken onder de naam QATI, Quality Assurance Trough Innovation. De kwekerij moet op het industrieterrein Westpoort in de stad Groningen komen.

Er deden in totaal bijna 150 aanvragers een gooi naar een plekje in het experiment. Daarvan deden uiteindelijk donderdag 39 mee aan de loting. D'Haan was niet de enige Groningse ondernemer die zijn zinnen gezet had op een legale kwekerij. Meerdere Groningers wilden een mogelijkheid tot het legaal kweken van wiet binnenslepen.

Reserve

Ook John en Ines Meijers uit Bierum deden mee aan de loting. Zij eindigden uiteindelijk op de elfde plaats en staan reserve, mocht één van de ingelote kwekers afhaken of niet door de Bibob-toetsing (toetsing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) komen.

John en Ines Meijers zijn al langer bezig met het opzetten van een legale kwekerij en staan bekend als 'modelwietkwekers'. John baalt ervan dat ze niet bij de top tien zitten, maar 'we houden nog hoop'. Over twaalf weken is bekend of de top tien inderdaad mag kweken of dat Meijers een kans krijgt.

'Als we uiteindelijk niet in de top tien belanden, dan moeten we nog langer wachten', zegt John Meijers. 'Daar baal ik nog meer van. Belachelijk dat we zo lang moeten wachten.' Volgens Meijers moet hij zeker zeven jaar wachten voordat hij zich aan zou kunnen sluiten als legale kwekerij.

Eind februari moet het wietexperiment van start gaan en binnen een half jaar zouden de eerste kwekers kunnen beginnen met het kweken van legale wiet.

