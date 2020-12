Legale wietkwekerij aan de westkant van Stad aanstaande (update)

D'Haan gaat samen met een groepje andere ondernemers wiet kweken onder de naam QATI, Quality Assurance Through Innovation. De kwekerij moet op het industrieterrein Westpoort in de stad Groningen komen.

Hoeveel wiet gaan de Groningers produceren?

'De eerste twee jaar 9500 kilo per jaar', zegt D'Haan. 'We hebben een capaciteit van 13.000 tot 14.000 kilo per jaar. Daarmee kunnen we alle coffeeshops in Groningen en ook nog daarbuiten voorzien van wiet.'

Wat is het innovatieve aan Quality Assurance Through Innovation?

'We gaan verder werken met de genetica van de plant, de zaden', legt D'Haan uit. 'We krijgen een laboratorium en daar komen mensen te werken die de plant kennen, de plantenfysiologen zeg maar. We gebruiken ook geen bestrijdingsmiddelen of pesticiden. We gaan biologisch kweken.'

D'Haan verwacht over een jaar te kunnen leveren. Of hij zelf wel eens een jointje heeft gerookt? 'Nee, ik heb wel eens een trekje gehad. Maar ik ga het straks wel proberen. Een bakker probeert zijn eigen tompouce toch ook? Ik zal alleen geen fanaat worden in dat gebeuren. Ik ben niet zo van de wiet.'

Niet de enige Groninger gegadigde

Er deden in totaal bijna 150 aanvragers een gooi naar een plekje in het experiment. Daarvan deden uiteindelijk donderdag 39 mee aan de loting. D'Haan was niet de enige Groningse ondernemer die zijn zinnen gezet had op een legale kwekerij. Meerdere Groningers wilden een mogelijkheid tot het legaal kweken van wiet binnenslepen.

Reserve

Ook John en Ines Meijers deden mee aan de loting. Ze kregen landelijke bekendheid door hun pogingen legaal wiet te kweken vanuit hun toenmalige woonplaats Bierum. Ze betaalden keurig voor de stroom die ze gebruikten, en gaven de winst die ze maakten op aan de belasting. De rechter veroordeelde de 'modelwietkwekers' uiteindelijk in hoger beroep tot het terugbetalen van de winst die ze daarmee maakten. Zij eindigden uiteindelijk op de elfde plaats en staan reserve, mocht één van de ingelote kwekers afhaken of niet door de Bibob-toetsing (toetsing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) komen.

Hoop

John baalt ervan dat ze niet bij de top tien zitten, maar 'we houden nog hoop'. Over twaalf weken is bekend of de top tien inderdaad mag kweken of dat Meijers een kans krijgt.

'Als we uiteindelijk niet in de top tien belanden, dan moeten we nog langer wachten', zegt John Meijers. 'Daar baal ik nog meer van. Belachelijk dat we zo lang moeten wachten.' Volgens Meijers moet hij zeker zeven jaar wachten voordat hij zich aan zou kunnen sluiten als legale kwekerij.

Eind februari moet het wietexperiment van start gaan en binnen een half jaar zouden de eerste kwekers kunnen beginnen met het kweken van legale wiet.

