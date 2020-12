Operatie geslaagd: seinhuisje staat nu in Stadskanaal

Het seinhuisje dat bijna honderd jaar bij het Hoofdstation in Groningen stond, is zonder problemen vervoerd naar het terrein van museumspoorlijn STAR in Stadskanaal.

'Het ging hartstikke goed, alles is naar wens gelopen', zegt Sabine Hoekzema, vrijwilliger bij STAR.

Sneller dan gedacht

Het seinhuisje werd in twee delen op een dieplader vervoerd. 'We waren hier zo.' Het transport verliep vlotter dan gepland. 'Rond 22:00 uur konden we al vertrekken, in plaats van rond middernacht. We hebben zelf nog even kunnen slapen.'

Omgebouwd tot kiosk

Vrijdag gaat het werk verder. Dan worden de twee delen met behulp van een kraan van de dieplader gehaald en op de plek gehesen, waarna het dak weer op de rest geplaatst wordt.

Daarna begint de renovatie van het gebouwtje, dat bij STAR een tweede leven krijgt als kiosk. 'Het is niet meer in de allerbeste staat, we gaan het deze winter opknappen.'

De bedoeling is dat bezoekers er onder meer terecht kunnen voor souvenirs. Rond Hemelvaartsdag is de opening gepland.

Lees ook:

- Seinhuisje verhuist van Stad noar Knoal

- Oud seinhuisje verhuist van Hoofdstation naar museumspoorlijn Stadskanaal