'Coronapieten' verrassen patiënten in het UMCG

Erna van der Wijk zorgde ervoor dat er ook dit jaar Sinterklaas in het ziekenhuis gevierd wordt. 'Alles is minder leuk. Er gebeurt al bijna niks. Wat wel kan binnen de kaders, dat moet je doen.'

Bij de pakketten wordt emotioneel gereageerd. 'Vanmorgen gaven het mee aan iemand die naar huis ging. Ze had de tranen in haar ogen. Ze was er heel blij mee.'

Groninger worst

'Geweldig', zegt patiënt André Trijtel. 'Ik had er helemaal niet meer op gerekend. Dit maakt een hoop goed.' Hij komt uit Capelle aan den IJssel en ligt sinds half november in Groningen.

Omdat veel patiënten uit andere delen van het land komen, zitten er allemaal typisch Groninger producten in het verrassingspakket, zoals Groninger worst en mosterd. Van der Wijk vroeg aan bedrijven of ze wat wilden bijdragen aan het sinterklaaspakket. Bij elk pakket zit een gedicht.

'Niet niks'

Ook Eltjo Maring is blij met het cadeau. Hij ligt al twintig dagen in het UMCG. 'Het wordt ook wel tijd dat ik weer naar huis mag.' Hij is in ieder geval niet langer besmettelijk, maar snakt nog duidelijk naar adem. 'Corona is niet niks. Ik fiets altijd veel, maar nu kan ik niet eens naar het toilet lopen.'