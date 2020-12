GGD Groningen: 'Als ministerie het wil, zijn we binnen vier weken klaar om grootschalig te vaccineren'

Op dit moment is nog niet precies duidelijk welke rol de GGD's spelen bij het vaccineren tegen het coronavirus, dat in 2021 moet plaatsvinden.

Verpleeghuizen

Artsen in verpleeghuizen zouden zelf hun bewoners in moeten enten. Volgens de plannen van minister De Jonge van Volksgezondheid zijn zij in principe als eerste aan de beurt.

Bij het inenten van verpleeghuisbewoners ziet Rietveld mogelijk een rol voor de GGD. 'Verpleeghuizen moeten dat in principe zelf doen. Maar mocht het ingewikkeld worden met de koeling (één van de kansrijke vaccins, dat van fabrikant Pfizer, moet bij -80 graden bewaard worden, red.) kan het best dat we gevraagd worden om daar op een grootschalige locatie wat mee te doen.'

Belasting huisartsen

Na de verpleeghuizen zijn 60-plussers en mensen jonger dan 60 met een medische indicatie aan de beurt. Dat zijn ongeveer vijf miljoen mensen. Ook worden dan één miljoen zorgmedewerkers ingeënt.

'De grote groep 60-plussers zou door de huisartsen worden ingeënt', zegt Rietveld. 'Het kan alleen best dat dat een dusdanig grote belasting is, dat ze ons vragen om daar ook een rol in te spelen', zegt Rietveld die naar eigen zeggen verwacht had dat de GGD 'eerder in de prioriteitstelling' zou staan bij de vaccinatiecampagne.

Extra personeel

Rietveld zegt 'binnen vier weken' klaar te zijn om een rol te spelen bij het vaccineren.

'Daarvoor moeten we wel extra personeel aantrekken. Dat hebben we ook met het testen gedaan, maar bij het vaccineren is het wel ingewikkelder. Je kan niet aan je buurman vragen dat te doen. Iemand die vaccineert, moet daar bevoegd en bekwaam voor zijn.'

Rietveld geeft wel aan dat mensen mogelijk sneller geschoold worden om het vaccineren onder de knie te krijgen.

Vaccinatiebereidheid

De bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren, speelt een grote rol in de komende maanden, erkent Rietveld. 'Nieuwe vaccins brengen een zekere weerstand met zich mee. Dat zag je ook toen we in 2009 vaccineerden tegen de Mexicaanse griep.'

'Ik kan de aarzeling goed begrijpen. Maar je vaccineert niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor anderen. Vaccineren is bovendien één van de krachtigste medicijnen. Door te vaccineren hebben we minder te maken met enge ziektes als polio en difterie. Het is een middel om groepsimmuniteit te bereiken: door veel mensen een vaccin te geven, dring je het virus weg.'

Rietveld ziet overigens een lichtpuntje in de vaccinatiebereidheid onder 60-plussers en mensen met een medische indicatie: 'De bereidheid om het griepvaccin te nemen is dit jaar veel groter dan voorgaande jaren. Het kan haast niet anders dan dat dat te maken heeft met de coronapandemie.'

