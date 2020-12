Beste seizoenstart in tien jaar tijd voor FC Groningen

FC Groningen heeft tien speelrondes in de eredivisie achter de kiezen en bezet een achtste plek met zeventien punten. De laatste keer dat de FC zo goed startte aan de competitie was tien jaar geleden.

FC Groningen speelde in het seizoen 2006-2007 voor het eerst een compleet seizoen in de Euroborg. Sinds de intrek in het nieuwe onderkomen begon de club drie keer beter aan de competitie dan nu het geval is.

De beste start was in 2008. Na tien duels stond de teller destijds op twintig punten. In 2006 en 2010 lag dit aantal op achttien.

Dieptepunt in de Euroborg-periode was het seizoen 2018-2019. Na tien wedstrijden had de FC vier schamele puntjes bij elkaar gesprokkeld. Ook de twee seizoenen daarvoor kenden een matige start met beide keren negen punten.

Sterke defensie

Opvallend aan de huidige prestatie van de Groningers is het aantal tegendoelpunten. Doelman Sergio Padt kreeg tot nu toe elf keer een goal om de oren. Alleen tijdens de beste seizoenstart in de Euroborg-tijd lag dit aantal lager, namelijk op zes.

Productie niet hoog

Is het dan alleen maar hosanna? Nee, want erg productief is de FC niet. Net als nu stond de teller in 2012 en 2015 op elf treffers. Alleen de start in 2009 en 2018 waren met respectievelijk acht en zes goals slechter.

Zelfde tegenstanders

Vorig seizoen werd de competitie vroegtijdig stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Doordat er geen clubs degradeerden of promoveerden, ontmoet de FC dit seizoen weer dezelfde zeventien clubs.

Als je de wedstrijden die de ploeg van trainer Danny Buijs dit seizoen speelde vergelijkt met dezelfde wedstrijden vorig seizoen, dan slaat de balans door in het voordeel van FC Groningen.

Nu staat de teller op zeventien punten, tegen dezelfde opponenten vorig seizoen waren dat er elf. Uit negen duels wel te verstaan, want door het vroegtijdig stoppen van de eredivisie werd Feyenoord-FC Groningen vorig seizoen niet gespeeld. Dit seizoen werd het 2-0 voor de Rotterdammers.

