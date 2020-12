BoostBussen schrapt komende feesttours na Vindicatfeesten

BoostBussen, de maatschappij die donderdag in het nieuws kwam door de feestrit met Vindicat-leden, schrapt komend weekend al haar feesttours. De maatschappij gaat onderzoeken hoe de handhaving in de bussen verbeterd kan worden.

Komend weekend stonden twee feestritten gepland: Techno Vlinders On Tour en Uptempo Tour. Beide feesten worden geschrapt. Gasten die voor dertig euro een kaartje gekocht hebben, krijgen hun geld terug.

Aanleiding is de ophef die is ontstaan over het feestje dat twee jaarclubs van Vindicat gehouden hebben in zo'n bus. Donderdag doken video's op van feestende studenten in een bus. Ze hielden zich, onder toeziend oog van een medewerker van de busmaatschappij, niet aan de coronamaatregelen.

Niet meer welkom op sociëteit

De studenten zijn leden van Vindicat. De jaarclubs is de toegang tot de sociëteit ontzegd. Een zware sanctie: eigenlijk ontkent de vereniging het bestaan van de betreffende jaarclubs door deze maatregel op te leggen. Vindicat-voorzitter Wessel Giezen over het feest: 'Bizar. We keuren dit gedrag echt af. Dit is een individuele actie.'

Deon Sonnemans van BoostBussen ontkent dat de busmaatschappij coronafeestjes geeft. 'Dat is onjuist. Bij iedere busreis wordt reizigers gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen en alle reizigers zijn verplicht een mondkapje te dragen gedurende de reis. Dit is eigen verantwoordelijkheid.'

'We hadden de bus moeten stoppen'

Die verantwoordelijkheid werd tijdens het Vindicatfeestje niet genomen. Studenten feestten zonder mondkapje en zonder de anderhalve meter afstand.

'Wij hadden als bedrijf de busreis moeten stoppen. Regels hebben weinig zin als daar niet op gehandhaafd wordt.'

Na het weekend gaan de busreizen weer van start.

Lees ook:

- Vindicat-leden overtreden coronaregels in feestbus (+video)

- Het laatste coronanieuws in ons coronablog