Ommelander Ziekenhuis probeert nieuwe corona-uitbraak in de kiem te smoren

De besmette medewerkers zitten in thuisquarantaine.

Virus op drie verpleegafdelingen

Op drie verpleegafdelingen van het ziekenhuis, waaronder de corona-afdeling, is de afgelopen week een toename geweest van coronabesmettingen. Zowel patiënten als personeel raakten besmet. Het ziekenhuis test daarom uit voorzorg al het personeel dat de afgelopen tien dagen op die afdelingen heeft gewerkt.

Drie patiënten besmet

Ook alle patiënten die op de betreffende afdelingen liggen worden getest. Daar zijn tot nu toe drie besmettingen aan het licht gekomen. 'Zij hadden geen klachten en bleken toch positief', zegt een woordvoerder.



'We willen volledig in kaart brengen wat hier aan de hand is', zegt de woordvoerder. 'Daarom wordt iedereen, ook zonder klachten, getest. We nemen het zekere voor het onzekere.'



Het komt vaker voor dat zowel personeel als patiënten positief worden getest in het ziekenhuis. Maar de afgelopen dagen was het aantal besmettingen hoger dan normaal. Het ziekenhuis hoopt aan het eind van het weekend een goed beeld te hebben van de uitbraak.

Patiënten en bezoekers dragen verplicht een masker

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen scherpt het OZG de bezoekersregeling aan. Bezoekers van de drie afdelingen zijn verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen, dat krijgen ze van het ziekenhuis. Ook patiënten moeten tijdens het bezoek zo'n masker op, tot de testuitslagen bekend zijn.



In oktober had het Ommelander Ziekenhuis te maken met een uitbraak van het coronavirus. Zeker een tiental medewerkers werd positief getest. Zo'n tweehonderd patiënten waren mogelijk in contact geweest met de medewerkers. Zij kregen een brief van het ziekenhuis met de vraag zichzelf te monitoren. Het is niet bekend of die patiënten later ziek zijn geworden.

Het ziekenhuis roept patiënten op om 'gewoon naar het ziekenhuis te komen'. 'Tijdens de eerste coronagolf hebben we gezien dat een groep patiënten niet meer naar het ziekenhuis of de spoedeisende hulp kwam. (...) Onze reguliere- (poliklinieken) en spoedzorg gaan gewoon door.'

