OM eist werkstraf voor ongeval op A7

Ook zou de man als waarschuwing een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden opgelegd moeten krijgen.

Sloot

De man reed op 10 oktober vorig jaar samen met een kennis in zijn auto van Groningen naar Hoogezand. De auto raakte op de A7 van de weg en kwam op de kop in een naastgelegen sloot terecht.

De passagiere raakte bewusteloos en lag met haar hoofd in de sloot. Haar longen vulden zich daardoor met slootwater.

Gebroken knie

Een bestuurder van een auto die achter hen reed parkeerde zijn wagen op de vluchtstrook en bood hulp. Hij hoorde iemand tegen een ruit trappen en zag een man een bewusteloze jonge vrouw naar buiten duwen.

Het was de 50-jarige man uit Garmerwolde, die later samen met zijn passagiere naar het ziekenhuis werd gebracht. De man had een gebroken knie.

Nagellak

Hoe hij de macht over het stuur is kwijtgeraakt was voor hem een raadsel. Kort na het ongeval zei hij tegen een agent dat hij een foto op de telefoon van zijn bijrijdster bekeek. Maar het kon ook zijn dat hij even aandacht schonk aan haar make-up en nieuwe nagellak. In elk geval had hij zijn ogen niet op de weg en dat had wel gemoeten, zei de officier.

De aanklager noemde de verdachte geen modelrijder. 'U droeg geen gordel en uw bijrijder ook niet trouwens.'

Blanco strafblad

Het strafblad van de 50-jarige was blanco, op een boete in het verre verleden na. Daar hield de officier rekening mee.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Auto belandt in sloot naast A7