Appingedam heeft vijf locaties in beeld voor nieuwe wisselwoningen

In Appingedam moeten de komende jaren tweehonderd nieuwe wisselwoningen worden gebouwd voor de versterking van de wijk Opwierde. De gemeente heeft hiervoor vijf mogelijke locaties op het oog verdeeld over de stad.

Het is nog niet duidelijk of alle vijf locaties nodig zijn.

Grote opgave

In Opwierde worden door de aardbevingsproblematiek in totaal 1.531 huizen gesloopt en herbouwd. De wisselwoningen zijn voor bewoners die tijdelijk hun huis uit moeten tijdens de werkzaamheden.

Op een aantal plekken in de stad staan al dit soort noodwoningen, onder andere bij voetbalclub DVC, maar dat zijn er niet genoeg.

Onrust in Oling

Eén van de mogelijke locaties is de zuidkant van de wijk Oling, tussen de straten Twiesel, Twarrelt en Lange Sissen. Enkele bewoners laten weten dat hierover onrust is ontstaan in de wijk. Ze zijn bang voor verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen.

Wethouder Annalies Usmany van Appingedam bevestigt dat er plannen zijn voor de bouw van wisselwoningen op die locatie, maar laat weten dat er nog geen knoop is doorgehakt of ze daadwerkelijk op die plek komen.

'De bewoners hebben via een andere lijn informatie gekregen over deze locatie. We hadden daar zelf graag sturing aan willen geven. We hebben inmiddels een brief gestuurd dat we zo spoedig mogelijk laten weten wat we met deze locatie gaan doen', zegt Usmany.

In gesprek

De wethouder wil de bewoners van de wijk nog voor de kerstdagen duidelijkheid geven over de plannen. De andere mogelijke locaties worden in januari bekendgemaakt. De gemeente wil daarover eerst met de betrokken buurtbewoners praten.

'We zijn bezig met een groot sloop- en nieuwbouwprogramma, waarbij mensen soms driekwart jaar uit hun woning moeten. Het zou fijn zijn als zij binnen Appingedam een wisselwoning kunnen krijgen', aldus Usmany.

