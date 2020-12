Vastgoedondernemer in de clinch met Oldambt over niet nagekomen belofte

De reden van die woede? Een afspraak met de gemeente die zwart op wit staat, maar die nu al vijf jaar lang niet wordt nagekomen. Vos is het zat en daagt Oldambt voor de rechter.

Het pand verkeerde in 2009 al in slechte staat (Foto: Han Vos)

De afspraak

Vos is in het bezit van meerdere appartementen op de hoek van de Carolieweg en Blijhamsterstraat in Winschoten. Pal daarnaast staat een verloederd pand dat jarenlang in het bezit was van Vos.

Het pand verkeerde in 2009 al in slechte staat, maar door de economische crisis was Vos naar eigen zeggen niet in staat het aan te pakken. De gemeente stoort zich er steeds meer aan en besluit in 2015 het pand voor twee ton te kopen van Vos. De afspraak: Vos mag vervolgens op die locatie twaalf bergingen realiseren. Hij betaalt daarvoor een symbolisch bedrag van één euro.

Vos: ‘Mijn huurders hadden veel last van verbouwingen. Daarom heb ik gezegd: even doorbijten, jullie krijgen er iets moois voor terug. Dat zouden die bergingen worden. Maar ik kan die toezegging niet nakomen, omdat Oldambt al jarenlang niks doet. Dat verpauperde pand staat er nog steeds!’

Rechtszaak

De vastgoedman is er klaar mee. ‘Wij hebben maar liefst 35 keer om tafel gezeten en ik heb twee bananendozen vol met correspondentie. En de toezegging staat gewoon zwart op wit met de handtekening van toenmalig burgemeester Pieter Smit!’

Vos’ frustratie komt tot uiting in één van de laatste gesprekken met de gemeente. ‘Ik was toen een stuk feller van toon, omdat ik gewoon kwaad ben na jarenlang wachten. Vervolgens legt de gemeente een preventieve last onder bestuursdwang op, waardoor wij niet meer rechtstreeks mogen mailen of bellen met de ambtenaren die wij nodig hebben. Ik mag de komende zes maanden alleen maar naar het algemene nummer bellen.’

Drie dagvaardingen

De maat is vol. Vos heeft twee dagvaardingen de deur uit gedaan en de derde is onderweg. Een voor het niet nakomen van de afspraak, een voor het verbod direct contact te zoeken met ambtenaren en de laatste voor schade die is ontstaan door het verpauperde pand.

De vastgoedman: ‘Een van mijn huurders heeft lekkages, omdat dat pand de boel kapot maakt. Dat moet opgelost worden. En als dat pand er niet meer had gestaan, was dit niet gebeurd.’

De gemeente Oldambt wil niet reageren, omdat het een lopende zaak is.