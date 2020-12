Tomas Suslov staat voor basisdebuut tegen AZ

Het zou voor de Slovaaks international zijn eerste basisplaats bij de Trots van het Noorden zijn. Dit seizoen kwam het achttienjarige talent al zeven keer in actie voor FC Groningen. Dat was elke keer als invaller.

In de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen viel hij na een half uur spelen in voor de geblesseerde Arjen Robben. Hij maakte toen in de 53ste minuut de gelijkmaker tegen PSV. Vorige week gaf hij de assist op Ahmed El Messaoudi, waardoor de Groningers met 1-0 wonnen tegen Willem II. Zijn basisplaats gaat ten koste van Jöel van Kaam.

Vaak geel voor Dammers

Verder laat trainer Danny Buijs zijn elftal intact, wat betekent dat Wessel Dammers niet terugkeert in de basisopstelling. De centrale verdediger was vorige week na zijn vijfde gele kaart geschorst tegen de Tilburgers. Er is geen andere speler in de eredivisie met zoveel kaarten op zak.

Ook historisch gezien is dat een flinke hoeveelheid. Op het lijstje van meeste gele kaarten na elf wedstrijden, neemt Dammers de derde plaats in. In het seizoen 2018/2019 pakte Tom Beugelsdijk zeven keer geel. Guy Ramos, toen speler van RKC, pakte in het seizoen 2011/2012 zes keer geel na elf wedstrijden.

Alessio da Cruz verliet vrijdagochtend geblesseerd de training. De aanvaller gaf aan dat hij wederom last kreeg van zijn hamstring. Het is nog niet duidelijk of hij komende zondag inzetbaar is.

'AZ best voetballende ploeg'

‘We zullen een goede dag moeten hebben om daarvandaan te komen met een resultaat’, zegt Buijs over de tegenstander van aankomende zondag. ‘Ik kijk met heel veel respect naar AZ. Als je ziet hoe ze in Europa presteren, denk ik dat het samen met Ajax de best voetballende ploeg van Nederland is.’

Arjen Robben komt dit jaar niet meer in actie voor FC Groningen. De aanvaller heeft te veel last van zijn kuit, om dit kalenderjaar nog minuten te maken.

Afgelopen week werd bekend dat Sergio Padt met FC Groningen in overleg is om zijn contract te verlengen. ‘Op dit moment hebben we het over een contract van drie jaar of langer’, zegt Padt erover. Wel wil hij nog alle opties openhouden.

