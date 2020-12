Jonge Groningse boeren willen polders in Waddenzee en Noordzee

Het voorstel staat in het visiedocument van het GrAJK, dat onlangs werd gepubliceerd. Volgens bestuurslid Jarno Rietema (28), akkerbrouwer in Oudeschip, is er te weinig ruimte voor alle ontwikkelingen in Nederland. 'We zien allerlei uitdagingen op het gebied van natuur, bouw, industrie en landbouw. En we zien ook dat er ruimtetekort is. Dus wij hebben het idee dat er land bij moet komen, dan los je een heleboel op.'

'Nederland bestaat voor een groot deel uit water', vervolgt hij. 'En we bewijzen al eeuwenlang dat we daar goed mee om kunnen gaan, dat we nieuw land kunnen maken. Kijk bijvoorbeeld naar de palmeilanden in de Perzische Golf die door Nederlandse bedrijven zijn gemaakt, of naar de Tweede Maasvlakte. Dus waarom zouden we nu niet extra land kunnen maken?'

We kunnen nieuw land maken, waarom zouden we dat niet doen? Jarno Rietema - bestuurslid GrAJK

'Ruimte voor ruimte'

Volgens Rietema moet er sprake zijn van 'ruimte voor ruimte'. 'Als je een natuurgebied hebt, en er wordt een snelweg doorheen gelegd of er wordt een industriepark gebouwd, dan wordt dat gecompenseerd met nieuwe natuur. Maar als er beslag wordt gelegd op landbouwgrond wordt dat niet gecompenseerd. Dat hoeven we niet langer te accepteren en dat wíllen we niet langer accepteren.'

Inpolderen van delen van de Waddenzee of de Noordzee gaat wel ver. De vraag dringt zich op of dit een serieus plan is, of dat we het moeten zien als een noodkreet van boeren in de knel.

Bestuurslid Jarno Rietema van het GrAJK (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Het is serieus', zegt Rietema, 'Het is voor de sector belangrijk om het huidige oppervlakte, het volume, te behouden. Alleen dan blijft er voldoende innovatie en slagkracht. Nee, dit is zeker geen luchtfietserij.'

Werelderfgoedlijst

Maar hoe ziet Rietema bijvoorbeeld het deels inpolderen van de Waddenzee voor zich? Dat is immers een gebied dat op de Unesco Werelderfgoedlijst staat? 'Ik kan me voorstellen dat daar bezwaren tegen zijn', zegt Rietema. 'Maar we moeten wel een discussie voeren over hoe we met z'n allen verder gaan. We kunnen land maken, we hebben meer land nodig, waarom zouden we dat niet doen? En waarom zouden we daar niet goed over praten?

