Wouter Gudde: 'Er hangt een heel donkere wolk boven ons'

Als FC Groningen de rest van de competitie geen supporters meer in het stadion mag toelaten, dan belandt de club in ongekend zwaar weer. ‘We leven nog, maar daar is dan ook alles mee gezegd’, zegt algemeen directeur Wouter Gudde.

De 36-jarige directeur denkt het liefst zo min mogelijk aan dat inktzwarte scenario. De Trots van het Noorden haalt zo’n vijftig tot zestig procent van de omzet uit de stadionbezoeken bij thuiswedstrijden. Gudde hoopt daarom dat er halverwege januari weer een beperkt aantal mensen naar binnen mag.

'Waarom wel in de Efteling?'

Tevens doet hij een oproep richting Den Haag. ‘Misschien preek ik wel een beetje voor eigen parochie, dat hoort erbij, maar het begint steeds meer als onrecht te voelen. Leg ons nou alsjeblieft eens uit waarom het hier niet kan, maar wel in de Efteling, bij Wildlands en in de Herestraat? En laat er geen misverstand over bestaan: ik gun iedere ondernemer dat-ie kan blijven doordraaien.’

We voelen dat ons onrecht wordt aangedaan, leg het ons uit! Wouter Gudde - Directeur van FC Groningen

Gudde begint er zo langzamerhand moedeloos van te worden. ‘We zijn experts in het organiseren van bezoekersstromen. Als ze dan vanuit de overheid zeggen dat we die stromen goed moeten regelen, begrijp ik dat. En dat doen we dan ook. We weten bijvoorbeeld precies wie er binnen komt. Daar is in een winkel of in de Herestraat helemaal geen toezicht op.'

'Ik ben er ook van overtuigd dat wij dat niet alleen beter kunnen, maar ook echt beter voor elkaar hebben. Daar komt zo’n groot gevoel van onbegrip vandaan. Wij zijn niet zielig, laat dat voorop staan. Maar we voelen dat ons onrecht wordt aangedaan, zonder zelf een jankebal te willen zijn. Leg het ons uit!’

Onrecht

Het is iets wat de FC-directeur dagelijks bezighoudt. ‘Ik zat een aantal dagen geleden met een groep horecaondernemers. Als ik dan hoor wat ze allemaal gedaan hebben om iedereen veilig te kunnen verwelkomen, dan bekruipt me een gevoel van onrecht.'

'Stel dat wij half januari weer bezoekers mogen toelaten en de horeca dicht moet blijven, dan zou ik dat onterecht vinden. Tijdens de eerste lockdown had ik er veel minder moeite mee, toen moest iedereen dicht. Er zijn zoveel ondernemers die momenteel op hun laatste benen lopen.’

Schadepost van zes à zeven miljoen

En ook die ondernemers heeft FC Groningen straks weer nodig om het hoofd boven water te houden. Want mocht er dit seizoen geen publiek meer welkom zijn, dan heeft de Trots van het Noorden te maken met een schadepost van tussen de zes en zeven miljoen op een begroting van ruim vijftien miljoen euro.

We kunnen aan het eind van het seizoen nog de rekeningen betalen, maar dan is de kas leeg Wouter Gudde - Directeur van FC Groningen

‘We overleven dat, maar vraag niet hoe. Dat is een hele donkere wolk die momenteel boven ons hangt.’ De club had verwacht dat er tot december in ieder geval beperkt publiek welkom zou zijn.

‘We hebben alle scenario’s doorgerekend, maar gingen er vanuit dat we vier, vijf of acht wedstrijden zonder publiek moesten spelen’, zegt Gudde. ‘We moeten er nu helaas ook steeds meer rekening mee houden dat we zeventien thuiswedstrijden zonder of met beperkt publiek moeten afwerken.'

'We kunnen aan het eind van het seizoen nog de rekeningen betalen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Dan is de kas leeg en is het geld gewoon op. Dat zal dan direct weer invloed hebben op het ambitieniveau van de club. We hebben als club dan opnieuw hulp nodig. Ook de afgelopen transferperiode hebben we laten zien dat we geen onverantwoorde dingen doen. Dat we bewuste keuzes maken en zuinig zijn op onze centen.’

Grote campagne in januari

Toen FC Groningen afgelopen zomer bang was dat de liquiditeit in het gevaar kwam, riep de club supporters op om de club zoveel mogelijk te steunen. De actie ‘Laat ons weer eens juichen’, werd gelanceerd met als doel om zoveel mogelijk seizoenkaarten te verkopen. De club deed de toezegging dat elke wedstrijd waar de seizoenkaarthouders niet naar binnen mochten zou worden gecompenseerd. ‘We hebben die belofte gedaan en die dien je ook na te komen’, zegt Gudde.

‘We hebben zoveel steun gehad, ook van bijvoorbeeld horecaondernemers. Die mensen zijn al zolang dicht, dus wie zijn wij dan om te zeggen dat ze geen recht hebben op compensatie? Maar we hebben wel hulp nodig en daarom gaan we halverwege januari een grote campagne starten.’

'Komende maanden zijn spannend'

Die campagne moet nog groter worden dan ‘Laat ons weer eens Juichen’ zegt de algemeen directeur strijdbaar. ‘We gaan ‘m tegelijk met ons beleidsplan lanceren. De belangrijke punten uit dat beleidsplan zijn 'samen en groei'. We moeten samen door de crisis heen komen.'

'Daarom vragen we supporters en sponsoren om af te zien van een deel van de compensatie, van het geld dat ze echt kunnen missen. Dan hebben we als club misschien toch voldoende middelen om te investeren. Vraag blijft hoeveel steun we gaan krijgen en wanneer er weer publiek mag komen. Het gaat de komende maanden spannend worden', besluit Gudde.



