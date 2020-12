Busmaatschappij van Vindicatfeest kreeg eerder waarschuwing

Busmaatschappij BoostBussen kreeg in september al een officiële waarschuwing van de Veiligheidsregio Fryslân, omdat het bedrijf de toen geldende coronaregels overtrad. Voor studentenvereniging Vindicat komt het feest op een slecht moment: later deze maand hoort Vindicat of de RUG en Hanzehogeschool hun accreditatie verlengen. Het busfeestje heeft daar mogelijk invloed op.

De politie gaf BoostBussen, onderdeel van Kooistra Reizen in Franeker, in september een mondelinge waarschuwing.

‘Een agent heeft de busmaatschappij toen gewezen op de verplichting om mondkapjes te dragen en anderhalve meter afstand te houden’, zegt woordvoerder Jan Arendz van de Veiligheidsregio Fryslân. Dat gebeurde tijdens een busfeestje waarbij die regels niet gewaarborgd werden.

Mondelinge waarschuwing

Nico Kooistra, eigenaar van de bussen, bevestigt dat er een mondelinge waarschuwing is geweest in september. Volgens hem ging dat echter om het verkopen van alcohol tijdens de bustochten: dat is ook niet toegestaan.

Volgens de Friese gemeente Waadhoeke, waar Franeker onder valt, moet de busmaatschappij met een plan komen voordat ze weer dergelijke ritjes mogen maken. Ook beraadt de gemeente zich op bestuursrechtelijke stappen, laat een woordvoerder weten.

Accreditatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool Groningen willen niet inhoudelijk reageren op de beelden die donderdagmiddag naar buiten kwamen, omdat het proces rondom de accreditatie van Vindicat in volle gang is.

In dat proces geeft de accreditatiecommissie een advies over het al dan niet uitkeren van bestuursbeurzen aan de studentenvereniging. Ook zorgt een accreditatie ervoor dat een studentenvereniging aanwezig mag zijn bij officiële evenementen van de onderwijsinstellingen.

Cultuuromslag

Vindicat verloor haar accreditatie in 2018 al eens, nadat er verschillende incidenten waren geweest bij de vereniging. Er moest een cultuuromslag komen nadat er onder andere een geweldsincident was geweest.

Volgens de accreditatiecommissie was er in 2019 ‘voldoende bereidheid om de cultuur te veranderen', waarop Vindicat in 2019 weer een accreditatie kreeg. Die accreditatie gold in plaats van drie jaar voor één jaar: de accreditatie is daarom momenteel eigenlijk al verlopen.

Twijfels

Na de incidenten van de afgelopen weken wordt er getwijfeld of die cultuuromslag bereikt is. In de gemeenteraad van Groningen stelt de SP regelmatig kritische vragen over de vereniging. Na het ‘busincident’ lijkt ook de meer Vindicat-gezinde VVD te twijfelen aan die cultuuromslag. De liberalen vinden dat er ‘te weinig is verbeterd in de cultuur van de vereniging.’

‘De beelden uit de bus worden meegenomen in het advies over de accreditatie’, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker. ‘Verder wordt er gekeken in hoeverre de vereniging zich heeft gehouden aan gedragscodes en hoe men is omgegaan met afspraken.’

Minder fysieke lessen

Bakker roept studenten verder op om zich aan de coronaregels te houden. ‘Dat is belangrijk, omdat een oplopend aantal besmettingen ervoor kan zorgen dat het weinige onderwijs wat er nu fysiek plaatsvindt ook nog eens afgeschaald kan worden. Docenten kunnen bijvoorbeeld ziek worden en daardoor geen college geven.’



