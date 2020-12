Column: Hey, dat is grappig…

Het is ergens eind jaren tachtig. De zenuwen gieren door mijn iele kleuterlijfje. Vol verwachting klopt mijn hart, wachtend in de kou voor mijn basisschool. En dat hart klopt vooral heel vaak per minuut. Want Sinterklaas komt langs met zijn pieten. Van alle mogelijke plekken kiest hij uitgerekend mijn school voor een bezoek. En van al die kleine kindjes heb ik het voorrecht om op schoot te mogen. Het is een onvergetelijke ochtend.

Bij zijn vertrek zwaai ik mijn hand zowat van mijn arm af. Ik spring bij mijn moeder achterop en we fietsen door het parkje naar huis. Halverwege de route die amper vijf minuten duurt, geeft mijn moeder ineens een ruk aan het stuur. Een ‘o shit’ klinkt. Ik zie in een flits iets in mijn ooghoek bij de school van mijn beste vriendje. Het lijkt op een persoon met iets roods aan. Daarnaast zie ik vaag nog wat andere mensen in felgekleurde kleding. Ik kan er geen chocola van maken. Met een omweg komen we verkleumd thuis. Mijn moeder slaakt een zucht van verlichting.

In de nacht die volgt ben ik vastberaden. Ik blijf wakker tot Sinterklaas komt om iets in mijn schoen te doen. Zachtjes schuifel ik op blote voeten meerdere keren naar de woonkamer. Bij de zevende keer zie ik een schim die door de openstaande deur van mijn ouders’ slaapkamer glijdt. Mijn schoen is gevuld. Maar shit, ik heb mijn grote held weer gemist.

‘Maar misschien komt-ie vandaag nog wel langs!’, probeert mijn moeder mij de volgende ochtend op te beuren. Waarom zou-ie, denk ik? Hij heeft mij gisteren nog gezien op school en weet gezien de cadeautjes in mijn schoen prima wat ik wil.

Als de avond valt, nemen de zenuwen toe bij mijn moeder. Mijn vader is niet zo snel nerveus te krijgen. ‘Kijk!’, roept ze terwijl wij van achter het raam op de tweede verdieping naar de parkeerplaats kijken. Sinterklaas wandelt richting het portiek. ‘Hey, dat is grappig, de auto van oom Wouter staat er ook’, valt mij als eerste op.

De intercom gaat en een zware stem zegt dat hij voor mij komt ‘Hey, dat is grappig, het klinkt net alsof….’ Voor ik mijn zin af kan maken, beginnen mijn ouders luidkeels 'Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht' te zingen. De Goedheiligman opent de volautomatische deuren in onze flat en schrijdt richting de voordeur. Ik kijk hem aan. ‘Hey, dat is grappig….’ Opnieuw word ik afgeleid.

Ik poog nog enkele keren te zeggen dat ik het grappig vind dat…. Maar ik kom er niet tussen. Enigszins geïrriteerd vertrekt de Sint weer uit huize Cusiel. Het zal de werkdruk zijn, die man zal ook toe zijn aan vakantie. Ik ren naar het raam om hem uit te zwaaien. Mijn moeder ziet Sinterklaas met een gebogen hoofd afdruipen richting een auto. ‘Hey, dat is grappig….’ Een stilte volgt. ‘Nee, lieverd, doe maar niet.’

