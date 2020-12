Geen feest, maar campertour langs alle kinderen voor gouden huwelijk

Om 14.00 uur werd het jubileumpaar vrijdag uit hun woonplaats Assen opgehaald voor de zogenoemde drive-in dinner. 'Achter de strijkplank hebben we elkaar leren kennen. Ik was bij mijn tante aan het strijken, en hij kreeg orgel-les van haar. We zagen elkaar toen voor het eerst en het was gelijk liefde op het eerste gezicht', vertelt Betsy Heidema.

'We vielen vandaag in de ene verbazing in de andere. Het kan gewoon niet mooier', zegt Henk over de verrassing.

Henk en Betsy in de camper (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Grote familie

Voor dochter Fenny was het een behoorlijk gepuzzel de afgelopen tijd, vanwege alle coronaregels. De familie bestaat uit vijf kinderen en twintig kleinkinderen. 'We dachten: wat moeten we nou? We zijn na de persconferentie gaan kijken wat wel mogelijk was. We zagen wat van die drive-in bruiloften voorbij komen, daar haalden we de inspiratie vandaan.'

Verslaggever Ronald Niemeijer deelde een bos bloemen uit aan het echtpaar:

Hoe het diner in zijn werk gaat? 'Ze hebben net koffie en gebak gehad bij mijn boer, de chauffeur. Die rijdt hen zo naar de volgende locatie, waar het voorgerecht wordt gegeten. En dan op de laatste locatie wordt het diner gegeten. Ze blijven vooral in de camper, maar kunnen vanuit daar alles goed zien hoor. Iedereen heeft zijn tuin ook heel leuk versierd', zegt Fenny.

Voor de borrel kon het jubileumpaar, op gepaste afstand, even uit de camper (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

En heeft het jubileumechtpaar nog plannen voor de toekomst? 'We gaan genieten van de natuur, we fietsen heel veel', zegt Henk Heidema. 'En natuurlijk genieten van onze kleinkinderen.'

Lees ook:

- Veiligheidsregio zet streep door Sinterklaas drive-through in Grijpskerk

- Met de auto in de rij voor het Heilig Avondmaal