OM eist celstraf voor poging overval fietsenzaak Schuitendiep

Tegen een 21-jarige student uit Groningen is voor een mislukte overval op een fietsenwinkel aan het Schuitendiep in Stad zestien maanden cel geëist.

De man komt uit Roemenië en volgt een studie in Groningen. Hij verblijft momenteel in Roemenië en stond via een videoverbinding in contact met de rechtbank.

Hij verklaarde dat hij in het casino was toen de overval, twee jaar geleden, plaatsvond. Op de bewakingsbeelden is te zien dat de man eerder vertrok.

Illegaal

De politie vergeleek de beelden met die van de overval en pakte deze verdachte op. 'Dat ik toevallig op de overvaller lijk, zegt niets', zei hij tegen de rechters.

De officier dacht hier anders over. 'Kennelijk was hij door het geld heen en probeerde hij op een illegale manier nieuw geld te maken'.

Zadelpen

Bovendien is bij de verdachte dezelfde tas en hetzelfde mes aangetroffen die de overvaller ook bij zich had. Ook lijken de fietsen van de overvaller en verdachte als twee druppels water op elkaar.

Er werd bij de overval niets buitgemaakt, omdat de overvaller met een zadelpen de zaak werd uitgejaagd.

Vrijspraak

Volgens de advocaat van de verdachte is er te weinig bewijs voor een veroordeling. Hij vroeg om vrijspraak. Mocht er wel een straf volgen, dan zou de ouderdom van de zaak een rol moeten spelen en is een werkstraf in dat geval ruimschoots voldoende, aldus de raadsman.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

