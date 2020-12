Partijen blij met 'ervaren Beukema' als waarnemer in Eemsdelta

Commissaris van de Koning René Paas maakte vrijdagmiddag bekend dat Beukema waarnemend burgemeester wordt van Eemsdelta, totdat er een kroonbenoemde burgemeester komt.

Overbrugging op zich nemen

‘Ik ben zeer verheugd. Dit betekent dat de nieuwe gemeente vanaf januari voortvarend aan de slag kan met een ervaren burgemeester in het gebied', zegt lijsttrekker Annalies Usmany van Lokaal Belang Eemsdelta. De partij werd met elf zetels de grootste tijdens de verkiezingen half november.

Beukema past in het profiel van iemand die ervaring heeft met complexe zaken Anneke Knip - Lijsttrekker van GroenLinks

Ook ChristenUnie-lijsttrekker Meindert Joostens is blij met de keuze. Als wethouder in Delfzijl werkt hij al sinds het aantreden van Beukema in 2015 met hem samen. 'Het is een goede keuze, voor alle inwoners van Eemsdelta mooi dat hij deze overbrugging op zich wil nemen.'

Anneke Knip (GroenLinks): 'We hebben duidelijk de voorkeur uitgesproken voor iemand die ervaring heeft met de complexe zaken waar wij in Eemsdelta voor staan. Wat dat betreft past Beukema in het profiel.'

'Ervaring belangrijker dan verfrissende wind'

In enkele andere fusiegemeenten, waaronder Het Hogeland, is gekozen voor een waarnemer die geen binding had met één van de oude gemeenten. Daar werd provinciesecretaris Henk Jan Bolding waarnemer, later verkozen tot kroonbenoemd burgemeester.

Op de vraag of een onafhankelijke burgemeester niet beter was geweest voor Eemsdelta, zegt Knip: 'Het is maar voor een beperkte tijd, een halfjaar tot negen maanden. Het gasdossier is zo complex, dat ken je niet in een paar maanden. Dan is ervaring en continuïteit belangrijker dan een verfrissende wind.'

Er ligt een uitdaging om richting Appingedam en Loppersum een band op te bouwen met de bevolking Gerard Beukema - Waarnemend burgemeester van Eemsdelta

Usmany sluit zich aan bij Knip als het gaat om het belang van ervaring: 'Het gaat om een overbrugging. Daardoor hoeven we niet twee keer iemand in te werken in het gebied. Dat geeft geen oponthoud in het maken van Eemsdelta.'

Eervol

Beukema zegt zich vereerd te voelen dat de keuze op hem is gevallen: 'Het is buitengewoon eervol dat de lijstaanvoerders voor mij hebben gekozen. Straks ben ik niet meer alleen burgemeester van Delfzijl, maar van de hele gemeente. Daarom ligt er een uitdaging om richting Appingedam en Loppersum een band op te bouwen met de bevolking.'

Het is nog onduidelijk of er kennismakingsrondes worden gehouden voor het nieuwe college. Daarvoor is het nieuws nog te vers. Ook de beperkingen door het coronavirus spelen mee.

'Volgend jaar niet solliciteren'

Beukema rekent erop dat er rond de zomervakantie een kroonbenoemde burgemeester wordt aangesteld in Eemsdelta. Daar zal hij niet voor solliciteren: 'Die wordt voor zes jaar benoemd. Ik word volgend jaar 69. Daar zal ik de nieuwe gemeente tekort mee doen.'

