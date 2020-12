BoostBussen verbaasd over commotie om Vindicat-feestje: 'Iedereen vindt er wel wat van'

Nico Kooistra van BoostBussen is niet blij met alle ophef die is ontstaan na een feestje van Vindicat-studenten in één van zijn bussen. 'Als ondernemer zit ik niet te wachten op deze commotie.'

Dat zegt Kooistra bij Omrop Fryslân. Eerder vrijdag gaf het busbedrijf uit Franeker al aan de komende tijd z'n bussen aan de kant te zetten. Kooistra kwam tot dit besluit nadat er donderdag een filmpje uitlekte waarop te zien is dat leden van studentenvereniging Vindicat zonder mondkapje dicht op elkaar staan in de feestbus.

Kooistra geeft toe dat er iets niet goed is gegaan, maar wijst ook op zijn vervoersplicht en de verantwoordelijkheid van de studenten. Hij is niet blij met de wijze waarop het allemaal is gegaan. 'Er is iemand in de bus geweest die filmpjes naar een journalist heeft gelekt, daar is het mee begonnen.'

'Eerder waarschuwing ging alleen over drank'

BoostBussen is al eerder gewaarschuwd. Het bedrijf kreeg in september al een officiële waarschuwing van de Veiligheidsregio Fryslân, omdat het toen ook de coronaregels overtrad. Maar volgens Kooistra zou er slechts een waarschuwing zijn gegeven over het verkopen van drank. 'Ik vind het jammer dat ze zich verschuilen. Het staat al maanden op Facebook dat we dit organiseren, de politie heeft ons ook aangehouden. De Veiligheidsregio is bij ons op bezoek geweest om ons te waarschuwen dat we geen drank mogen verkopen.'

'We hebben geen waarschuwing gekregen dat we niet mochten rijden. En de mensen in de bus hebben een gezondheidsverklaring ingevuld en de GGD zou bij ons terecht kunnen voor de contactgegevens van de personen bij een bron- en contactonderzoek.'

'Geen toestemming'

Burgemeester Marga Waanders van Friese gemeente Waadhoeke, waar Franeker onder valt, zegt dat ze het bedrijf al langer in de gaten had. 'De partybus rijdt al een poos heen en weer en is al eens vaker aangehouden. In ieder geval in september, toen hadden we nog met de noodverordening te maken. Toen heeft de politie hem gewaarschuwd: dit is in strijd met die noodverordening.'

Ik stel voor dat mensen die nu kritiek hebben gaan lobbyen langs de deuren om de horeca te ondersteunen Nico Kooistra - Eigenaar BoostBussen

Waanders geeft aan dat het bedrijf geen toestemming had van Veiligheidsregio Fryslân, waar het eerder wel op leek. 'Ze hadden geen toestemming van de Veiligheidsregio. Dat is onzin. Ze hebben nooit een aanvraag gedaan.'

'Onwetende mensen'

Volgens Kooistra ging die waarschuwing dus alleen over drank en heeft hij eerder zijn verantwoordelijkheid wel degelijk genomen. 'We hebben de bus stilgezet toen de coronapiek omhoog schoot. De bussen zijn ook regelmatig door de politie aan de kant gezet, maar iedereen had ook mondkapjes op.'

'Iedereen vindt er wel wat van. Dat is ook logisch, het is coronatijd. Maar de bussen staan nu aan de kant, ik zit niet te wachten op deze commotie.'

Volgens Kooistra zijn er veel 'onwetende mensen' die nu zomaar wat roepen. 'Ik stel voor dat zij gaan lobbyen langs de deuren om de horeca te ondersteunen. De mensen die bedreigingen uiten naar ons toe, zou ik willen vragen om daar mee te stoppen. Dat heeft geen zin.'

'Niet op straat zetten'

Dat de partybus met het Vindicat-feest niet aan de kant is gezet, heeft volgens Kooistra te maken met zijn plicht als vervoerder. 'Je hebt wel een vervoersplicht als ondernemer om die mensen ook weer veilig thuis te brengen in Groningen. Dat hebben wij gedaan. Je kunt ze verzoeken de bus uit te stappen als ze niet willen luisteren, maar dan staan ze midden op straat.'

Wij hebben niet iets gedaan wat niet goed is Nico Kooistra - Eigenaar BoostBussen

Aan de andere kant geeft hij ook toe dat zijn personeel niet goed heeft gehandeld. 'Ik ben met het personeel in gesprek geweest, intern hebben we daar stappen in ondernomen.'

Verantwoordelijkheid studenten

Kooistra wijst meer op de verantwoordelijkheid van de studenten zelf. 'Het is fout gegaan, de mensen hadden geen mondkapje op. Dat is wel de bedoeling. Als eigenaar vind ik het jammer dat dit heeft plaatsgevonden.'

Burgemeester Waanders bekijkt of er sancties aan BoostBussen kunnen worden opgelegd. 'Ik zie dat met vertrouwen tegemoet', reageert Kooistra. 'Wij hebben niet iets gedaan wat niet goed is. Onze medewerkers hadden een mondkapje op. Deze studenten niet, dat keuren wij niet goed. Het is verplicht. Ze tekenen daar ook voor middels de gezondheidsverklaring.'

Bussen oppoetsen

Kooistra wil de bussen wel weer de weg op hebben. 'Ik ga eerst even rustig nadenken. Daarna gaan we de bussen oppoetsen, zodat we weer kunnen rijden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, wij zetten de bussen nu stil. In de toekomst gaan ze weer rijden als de besmettingscijfers zijn gedaald.'



