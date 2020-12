Rondje Groningen: Even wennen, die nieuwe kerstboomplek

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Pluisje vereeuwigd in graffiti

Op de achtergrond lijkt de Helix-flat aan de noordkant van de stad Groningen te huilen om het overlijden van de roemruchte voetballer.

2) Maandag memorydag

De gemeente Groningen heeft de maandag gedoopt tot 'Memorymonday' en in dat kader: hier een fraaie afgestofte plaat van de Eelderbrug in Stad.

3) Mooi pakket voor het Leger des Heils

Er vanuit gaande dat je van natuurvlees houdt.

4) Dubbel feest bij Guyot

De 'dovenschool' viert in één keer de verjaardag van Henri Daniel Guyot (1953) én het erkennen van de gebarentaal als officiële taal.

5) Een bericht uit de States

Van Anna Grietje Woltjer Drnek: 'We immigrated to Canada from Denemarken, Gemeente Slochteren in 1954 (I was 4 years old) and then to the USA in 1963. My Dutch is very limited because my parents spoke Grunnigs but I try to keep up on Dutch news through RTV Noord. I had this sweat shirt printed a few months ago that summarizes my feelings about these past months with Covid.'

Op de trui: 't Is nait aal doage kovvie mit kouke (Foto: 2020)

6) Goed alternatief?

Hoe mooi Stad ook is...

7) It's a beaaaaaautifuuuuul day

De zon schijnt niet, maar het jong loopt gewoon nog rond!

8) En dan nu tijd om even te wennen...

... aan de nieuwe plek voor de kerstboom op de Grote Markt: bij de Grand Theatre.

