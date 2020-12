Expeditie 1,5 Meter kan genieten van een dikke bak met bieten

Vijf december is de dag, dat de Expeditiebus de provincie weer in mag. Ook dit Sinterklaasweekend is er genoeg aan de hand.

En zo is Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer in Kibbelgaarn aanbeland. Hij kon daar genieten, van een dikke bak met bieten.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Ronnie is zijn telefoon vergeten

- Telefoon helemaal aan gruzelementen

- 210 kerstbomen komen aan in Zuidwending

- Hoe is het met de verbouwing van Kenrick?

- Sinterklaaspakketten in Veendam

Expeditie 1,5 meter

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

