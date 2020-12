Politie houdt twee katalysatordieven aan

Een bewoner van de wijk Paddepoel alarmeerde de politie, toen hij 's avonds iemand onder een geparkeerde auto zag liggen. Bij aankomst was de man verdwenen, maar even later kon hij met behulp van een politiehond worden aangehouden. Een andere man, die betrokken was bij de diefstal, is ook op-gepakt. Het duo van 21 en 37 jaar is in de cel gezet.

De laatste tijd zijn er op verschillende plaatsen in Noord-Nederland katalysatoren van auto's gestolen. De daders zetten de auto op de krik en sleutelen in korte tijd de katalysator los, om deze mee te nemen. Binnen enkele minuten zijn ze weer vertrokken. Het gaat ze bij deze diefstal om de edelmetalen in de katalysator. Voornamelijk de katalysator van de Toyota Prius is volgens de politie populair bij de dieven.